Страсти в УАФ, решение Бензема, возможное усиление Днепра-1. Главные новости за 19 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 19 декабря

Вице-президент УАФ Олег Протасов опубликовал письмо от ФИФА и УЕФА, где предупреждается о возможном исключения Украинской ассоциации в случае проведения Исполкома в режиме видеосвязи. Мероприятие, напомним, запланировано на 20 декабря. Также журналист Игорь Бурбас заявил, что якобы президент УЕФА Александр Чеферин предостерег Андрея Шевченко от попытки занять место Андрея Павелко. В свою очередь журналист Константин Андриюк заявил о подготовке провокации руководством УАФ с помощью так называемых титушек.

Звездный нападающий написал в соцсетях, что он "написал свою историю, а наша общая теперь кончается". Как известно, Карим был включен в заявку на ЧМ, но якобы из-за травмы покинул лагерь сборной, не сыграв ни одного матча. В СМИ при этом сообщают о конфликте с Дидье Дешамом.

По информации Игоря Цыганика, на сборы с командой Кучера поедут Вячеслав Танковский и Евгений Пидлепенец. Оба сыграли в первой части сезона по 14 матчей, Евгений также отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Также журналист утверждает, что "Днепр-1" продолжает искать усиление в Южной Америке.

Американский бизнесмен Джон Текстор, владеющий английским клубом "Кристал Пелас", выкупил контрольный пакет акций французского "Лиона". В общей сложности сделка составила почти 530 млн евро. До этого клуб принадлежал Жану-Мишелю Ола, при нем ткачи семь раз становились чемпионами Франции и доходили до полуфинала Лиги Чемпионов. Сам Ола еще три года будет на посту президента. Добавим, что в бизнес-империи Текстора есть еще один клуб – бразильский "Ботафого".

Один из главных старожилов Украинской Премьер-лиги может завершить карьеру игрока. Как сообщают СМИ, 39-летний хавбек близок к тому, чтобы стать помощником Руслана Ротаня, которого сватают в "Александрию". В нынешнем сезоне Сергей сыграл в 9 матчах за "Черноморец", в которых отметился двумя результативными передачами. В общей сложности, на его счету 382 матча во всех турнирах, 39 голов и 42 результативные передачи.