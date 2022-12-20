СМИ: Аль-Наср ожидает Криштиану Роналду до конца года

Клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии и дальше уверен, что сможет подписать Криштиану Роналду. Об этом сообщает Marca.

По данным источника, в клубе ожидают, что игрок прибудет до конца года, дабы официально подписать контракт. Роналду должен будет подписать контракт на два с половиной года с общей суммой дохода в двести миллионов евро за сезон (зарплата плюс реклама).

В Саудовской Аравии уверенны, что подписание Криштиану Роналду серьезно поднимет уровень интереса к футболу в стране. Отметим, что саудиты намеренны добиться права проведения Чемпионата мира-2030.

Криштиану Роналду получил статус свободного агента вначале декабря, когда в скандальном интервью раскритиковал "МЮ", главного тренера и руководство.