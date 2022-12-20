Сайт goal.com назвал лучшего игрока 2022-го: Неймар второй, а Мбаппе нет в тройке
Месси – первый
Фото: goal.com
Портал Goal опубликовал результаты голосования за лучшего футболиста 2022-го года. Лионель Месси занял первое место, Неймар – второй, а Эрлинг Холанд – третий.
В рейтинге 50 игроков. Пользователи сайта в ходе опроса должны были определять лучшего из двух предложенных игроков в определенных категориях.
Килиан Мбаппе занял только пятую строчку, несмотря на выдающийся перфоманс на чемпионате мира. Для таких случаев сайт представил отдельную номинацию "Чудеса чемпионата мира".
Топ-10 выглядит следующим образом:
- Лионель Месси ("ПСЖ", Аргентина);
- Неймар ("ПСЖ", Бразилия);
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия);
- Карим Бензема ("Реал", Франция);
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция);
- Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия);
- Лука Модрич ("Реал", Хорватия);
- Роберт Левандовски ("Барселона", Польша);
- Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет);
- Садьо Мане ("Бавария", Сенегал).
Отметим, что Криштиану Роналду занял 11-е место в рейтинге. В этом сезоне он забил всего 4 гола и отдал 3 голевые передачи за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии.
Примечательно, что ниже чем Криштиану в рейтинге разместились Сон Хын Мин, который разделил звание лучшего бомбардира АПЛ в прошлом сезоне с Салахом, а также Винисиус Жуниор.
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