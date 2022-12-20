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Сайт goal.com назвал лучшего игрока 2022-го: Неймар второй, а Мбаппе нет в тройке

Общие новости
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(1 голосов)

Месси – первый

Сайт goal.com назвал лучшего игрока 2022-го: Неймар второй, а Мбаппе нет в тройке

Фото: goal.com

Новина українською

Портал Goal опубликовал результаты голосования за лучшего футболиста 2022-го года. Лионель Месси занял первое место, Неймар – второй, а Эрлинг Холанд – третий.

В рейтинге 50 игроков. Пользователи сайта в ходе опроса должны были определять лучшего из двух предложенных игроков в определенных категориях.

Килиан Мбаппе занял только пятую строчку, несмотря на выдающийся перфоманс на чемпионате мира. Для таких случаев сайт представил отдельную номинацию "Чудеса чемпионата мира".

Топ-10 выглядит следующим образом:

  1. Лионель Месси ("ПСЖ", Аргентина);
  2. Неймар ("ПСЖ", Бразилия);
  3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия);
  4. Карим Бензема ("Реал", Франция);
  5. Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция);
  6. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия);
  7. Лука Модрич ("Реал", Хорватия);
  8. Роберт Левандовски ("Барселона", Польша);
  9. Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет);
  10. Садьо Мане ("Бавария", Сенегал).

Отметим, что Криштиану Роналду занял 11-е место в рейтинге. В этом сезоне он забил всего 4 гола и отдал 3 голевые передачи за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии.

Примечательно, что ниже чем Криштиану в рейтинге разместились Сон Хын Мин, который разделил звание лучшего бомбардира АПЛ в прошлом сезоне с Салахом, а также Винисиус Жуниор.

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В статье: Лионель Месси Неймар Килиан Мбаппе
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Источник:
goal.com

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Комментарии (2)
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nadobi (Полтава)
20.12.2022 в 20:56
Зато гонора у Мбапе больше, чем у все остальных вместе взятых
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
20.12.2022 в 20:14
Мессі може бути гравцем грудня, але аж ніяк не року) В ПСЖ справи були не надто вдалі. Неймар на другому місці це взагалі нонсенс. Голанд, Мбапе, Бензема більше підйшли б. Зрештою той же Голанд не винен, що збірна Норвегії в загальному слабша за Аргентину чи Францію.
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