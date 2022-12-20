Сайт goal.com назвал лучшего игрока 2022-го: Неймар второй, а Мбаппе нет в тройке

Портал Goal опубликовал результаты голосования за лучшего футболиста 2022-го года. Лионель Месси занял первое место, Неймар – второй, а Эрлинг Холанд – третий.

В рейтинге 50 игроков. Пользователи сайта в ходе опроса должны были определять лучшего из двух предложенных игроков в определенных категориях.

Килиан Мбаппе занял только пятую строчку, несмотря на выдающийся перфоманс на чемпионате мира. Для таких случаев сайт представил отдельную номинацию "Чудеса чемпионата мира".

Топ-10 выглядит следующим образом:

Лионель Месси ("ПСЖ", Аргентина); Неймар ("ПСЖ", Бразилия); Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия); Карим Бензема ("Реал", Франция); Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция); Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия); Лука Модрич ("Реал", Хорватия); Роберт Левандовски ("Барселона", Польша); Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет); Садьо Мане ("Бавария", Сенегал).

Отметим, что Криштиану Роналду занял 11-е место в рейтинге. В этом сезоне он забил всего 4 гола и отдал 3 голевые передачи за "Манчестер Юнайтед" и сборную Португалии.

Примечательно, что ниже чем Криштиану в рейтинге разместились Сон Хын Мин, который разделил звание лучшего бомбардира АПЛ в прошлом сезоне с Салахом, а также Винисиус Жуниор.