Мудрик и Арсенал, Роналду выбрал новый клуб, Аргентина сходит с ума. Главные новости за 20 декабря
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 20 декабря
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
"Арсенал" не делал предложений "Шахтеру" по Мудрику
В этом заверил СМИ сотрудник "Горняков" Карло Николлини и не удивил, ведь трансферное окно откроется в январе - там и увидим, выльется ли интерес "Канониров" во что-то предметное. Тем временем в Англии пресса также пишет про интерес к Мудрику со стороны "Ньюкасла", но без конкретики.
В Аргентине сборную встретила миллионная толпа. Игроков пришлось эвакуировать
Первый Кубок мира за 36 лет свел с ума Аргентину. Фанатов на улицах столько, что ни проехать, ни пройти у безразличных к футболу людей нет малейшего шанса. В одном только Буэнос-Айресе сборную встречало свыше миллиона человек! Плотность была такая, что во избежание давки Месси, Ди Марию и компанию эвакуировали вертолетом!
Криштиану Роналду к концу года подпишется в Саудовской Аравии
Marca - источник серьезный; видимо, сделка действительно на мази. По информации испанцев Роналду подпишет контракт на 2,5 сезона, а его годовая зарплата вместе с рекламой составит (присядьте!) 200 млн евро. Для Криштиану, который ранее перестал попадать в состав "МЮ" и сборной, это идеальная пенсия.
"Манчестер Юнайтед" продлил контракты с рядом игроков. Среди них есть Фред
Касательно действующих игроков "МЮ", то тут опции продления активировали сразу четверо заметных персонажей - латерали Люк Шоу и Диогу Далот, центральный хавбек Фред, а также форвард Маркус Рашфорд. Все они останутся в команде минимум до лета 2024-го. Также идут аналогичные переговоры с Давидом Де Хеа. Видимо, боссы уверены, что они на правильном пути.
Кризис Андрея: Ярмоленко забил первые гол за два месяца
С октября не забивал Ярмоленко в чемпионате ОАЭ, и вот свершилось - жертвой стал "Бани Яс". Мяч получился простым - капитан сборной Украины поразил пустые ворота. При этом "Аль-Айн" Андрея и Сергея Реброва и здесь не победил - ничья 2:2. Так наши на Ближнем Востоке долго не продержатся, надо прибавлять.
Скандал дня: СМИ назвали игроков, выехавших из Украины в теплые края
Ведущий YouTube-канала KDK Андрей Сенькив рассказал, что после завершения первой части УПЛ отдыхать в теплые края выехали молодые звезды Михаил Мудрик, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Валерий Бондарь и Денис Попов. Как они оказались за границей при том, что официально мужчинам от 18 до 60 лет покидать пределы страны в военное время нельзя - загадка.
Популярное сейчас
- УЕФА подтвердил отправку письма о рисках для Украины из-за давления на членов УАФ
- Экстаз не только в Буэнос-Айресе. Огромная толпа встретила сборную Марокко из ЧМ-2022
- Агуэро поставил 1000 долларов на то, что Месси станет лучшим игроком ЧМ в Катаре. Он выиграл в 8 раз больше
- Гол Ярмоленко не помог Аль-Айну добыть победу в матче чемпионата ОАЭ - ВИДЕО
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО
Новости по теме
- 06:00 Зарубежные Феерический финал ЧМ-2022, решение Месси, судьба Саутгейта. Главные новости за 18 декабря
- 06:44 Зарубежные Бронза Хорватии, кадровая ситуация Франции, Луческу остается. Главные новости за 17 декабря
- 06:25 Украинские Скончался Синиша Михайлович, Челси следит за Мудриком. Главные новости за 16 декабря