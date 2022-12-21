Мудрик и Арсенал, Роналду выбрал новый клуб, Аргентина сходит с ума. Главные новости за 20 декабря

В этом заверил СМИ сотрудник "Горняков" Карло Николлини и не удивил, ведь трансферное окно откроется в январе - там и увидим, выльется ли интерес "Канониров" во что-то предметное. Тем временем в Англии пресса также пишет про интерес к Мудрику со стороны "Ньюкасла", но без конкретики.

Первый Кубок мира за 36 лет свел с ума Аргентину. Фанатов на улицах столько, что ни проехать, ни пройти у безразличных к футболу людей нет малейшего шанса. В одном только Буэнос-Айресе сборную встречало свыше миллиона человек! Плотность была такая, что во избежание давки Месси, Ди Марию и компанию эвакуировали вертолетом!

Marca - источник серьезный; видимо, сделка действительно на мази. По информации испанцев Роналду подпишет контракт на 2,5 сезона, а его годовая зарплата вместе с рекламой составит (присядьте!) 200 млн евро. Для Криштиану, который ранее перестал попадать в состав "МЮ" и сборной, это идеальная пенсия.

Касательно действующих игроков "МЮ", то тут опции продления активировали сразу четверо заметных персонажей - латерали Люк Шоу и Диогу Далот, центральный хавбек Фред, а также форвард Маркус Рашфорд. Все они останутся в команде минимум до лета 2024-го. Также идут аналогичные переговоры с Давидом Де Хеа. Видимо, боссы уверены, что они на правильном пути.

С октября не забивал Ярмоленко в чемпионате ОАЭ, и вот свершилось - жертвой стал "Бани Яс". Мяч получился простым - капитан сборной Украины поразил пустые ворота. При этом "Аль-Айн" Андрея и Сергея Реброва и здесь не победил - ничья 2:2. Так наши на Ближнем Востоке долго не продержатся, надо прибавлять.

Ведущий YouTube-канала KDK Андрей Сенькив рассказал, что после завершения первой части УПЛ отдыхать в теплые края выехали молодые звезды Михаил Мудрик, Алексей Гуцуляк, Александр Зубков, Валерий Бондарь и Денис Попов. Как они оказались за границей при том, что официально мужчинам от 18 до 60 лет покидать пределы страны в военное время нельзя - загадка.