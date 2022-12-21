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Шахтер против ФИФА. Стала известна дата, когда CAS начнет рассмотрение дела

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Донецкий клуб требует солидную компенсацию

Шахтер против ФИФА. Стала известна дата, когда CAS начнет рассмотрение дела

Новина українською

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск "Шахтера" против ФИФА в четверг, 22 декабря. Об этом стало известно на официальном сайте суда.

Напомним, Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с украинскими клубами до лета 2023 года в связи с полномасштабным вторжением российских войск на территорию Украины.

"Горняки" требуют отменить данное решение, а также обязать ФИФА возместить ущерб в размере 50 миллионов евро.

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На суде команда юристов "Шахтера" будет утверждать, что решение ФИФА о разрешении иностранным игрокам в одностороннем порядке приостанавливать свои соглашения было принято без консультаций с ключевыми заинтересованными сторонами, такими как украинские клубы или Украинская ассоциация футбола.

Кроме того, юристы "Шахтера" будут утверждать, что по украинскому и швейцарскому законодательству нет правовых оснований для приостановки трудовых контрактов, а также заявлять, что ФИФА не должна вмешиваться в договорные отношения, стороной которых она не является. Они будут также ссылаться на возможное нарушение законодательства ЕС о конкуренции, утверждая, что решения ФИФА повлияли на доступ украинских клубов к европейскому трансферному рынку.

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В статье: ФИФА CAS Шахтер (Донецк)
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Источник:
tas-cas

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