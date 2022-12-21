Драки и убийства. Самые громкие конфликты футболистов и судей – Видео

Ценители игры миллионов привыкли к спорам футболистов с судьями на поле, но иногда такие споры выходят за пределы обычных разговоров, из-за чего возникают серьезные конфликты – толкотня, драка и другие проявления агрессии.

В своем новом видео Костя Фолстен собрал для вас самые яркие из таких моментов, которые были как на матчах Чемпионата мира, Лиги чемпионов и других крупных турнирах, так и во время товарищеских встреч. Приятного просмотра!