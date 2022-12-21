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Драки и убийства. Самые громкие конфликты футболистов и судей – Видео

Общие новости
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Новое видео от Кости Фолстена

Драки и убийства. Самые громкие конфликты футболистов и судей – Видео

Fox Sports

Новина українською

Ценители игры миллионов привыкли к спорам футболистов с судьями на поле, но иногда такие споры выходят за пределы обычных разговоров, из-за чего возникают серьезные конфликты – толкотня, драка и другие проявления агрессии.

В своем новом видео Костя Фолстен собрал для вас самые яркие из таких моментов, которые были как на матчах Чемпионата мира, Лиги чемпионов и других крупных турнирах, так и во время товарищеских встреч. Приятного просмотра!

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В статье: Фолстен
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