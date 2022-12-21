Драки и убийства. Самые громкие конфликты футболистов и судей – Видео
Новое видео от Кости Фолстена
Fox Sports
Ценители игры миллионов привыкли к спорам футболистов с судьями на поле, но иногда такие споры выходят за пределы обычных разговоров, из-за чего возникают серьезные конфликты – толкотня, драка и другие проявления агрессии.
В своем новом видео Костя Фолстен собрал для вас самые яркие из таких моментов, которые были как на матчах Чемпионата мира, Лиги чемпионов и других крупных турнирах, так и во время товарищеских встреч. Приятного просмотра!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СБУ - по поводу быстрого захвата Херсона Россией в марте: Следствие уже на завершающем этапе
- "Могли забить пять голов". Ребров разочарован неудачей Аль-Айна
- Уже больше трех тысяч уничтоженных танков. Генштаб обновил информацию о потерях врага
- Сайт goal.com назвал лучшего игрока 2022-го: Неймар второй, а Мбаппе нет в тройке
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн