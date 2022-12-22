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Назначение Ротаня, будущее Месси и потенциальный бан Юве. Главные новости за 21 декабря

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 21 декабря

Назначение Ротаня, будущее Месси и потенциальный бан Юве. Главные новости за 21 декабря

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 21 декабря.

Назначение Ротаня

Руслан Ротань возглавил "Александрию", сообщает официальный сайт клуба. Детали соглашения не уточняются. Также неизвестно, продолжит ли Ротань работу с молодёжной сборной Украины. Контракт с УАФ истекает в конце 2022-го года. Напомним, что Ротань заменил в "Александрии" Юрия Гуру, уволенного после первой части сезона УПЛ. Команда ушла на зимний перерыв на 5-м месте в таблице.

Месси останется в ПСЖ

Лионель Месси согласился подписать новый контракт с "Пари Сен-Жермен". По информации Фабрицио Романо, пока что речь только об устном согласии. Заинтересованность в капитане сборной Аргентины также проявляли "Барселона" и "Интер" Майами. Напомним, действующий контракт 35-летнего Месси с "ПСЖ" истекает в конце нынешнего сезона.

Ювентус могут отстранить от еврокубков

"Ювентус" могут отстранить от еврокубков. Туринцев подозревают в финансовых махинаций, сообщает La Gazetta dello Sport. По информации издания, инстанция по финансовому контролю клубов УЕФА начала расследование в отношении "Ювентуса". Если по итогам проверки подозрения подтвердятся, то итальянскому клубу грозит отстранение от еврокубков на текущий год или исключение из участия в соревнованиях УЕФА в будущем.

CAS начинает рассмотрение дела Шахтёра против ФИФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск "Шахтера" против ФИФА в четверг, 22 декабря. Об этом стало известно на официальном сайте суда. Напомним, Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с украинскими клубами до лета 2023 года в связи с полномасштабным вторжением российских войск на территорию Украины. "Горняки" требуют отменить данное решение, а также обязать ФИФА возместить ущерб в размере 50 миллионов евро.

МЮ вышел в четвертьфинал Кубка лиги

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/4 финала Кубка лиги, уверенно переиграв "Бернли" (2:0). По голу в каждом из таймов забивали Кристиан Эриксен и Маркус Рашфорд. Помимо авторов голов, в старте на игру с "бордовыми" появились также участники ЧМ-2022 Бруну Фернандеш, Каземиро, а Антони вышел на замену. Также Кубок лиги покинул "Брайтон" Роберто Де Дзерби, сенсационно уступив "Чарльтону" в серии пенальти (0:0, пен 4:3).

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