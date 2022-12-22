Назначение Ротаня, будущее Месси и потенциальный бан Юве. Главные новости за 21 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 21 декабря.

Руслан Ротань возглавил "Александрию", сообщает официальный сайт клуба. Детали соглашения не уточняются. Также неизвестно, продолжит ли Ротань работу с молодёжной сборной Украины. Контракт с УАФ истекает в конце 2022-го года. Напомним, что Ротань заменил в "Александрии" Юрия Гуру, уволенного после первой части сезона УПЛ. Команда ушла на зимний перерыв на 5-м месте в таблице.

Лионель Месси согласился подписать новый контракт с "Пари Сен-Жермен". По информации Фабрицио Романо, пока что речь только об устном согласии. Заинтересованность в капитане сборной Аргентины также проявляли "Барселона" и "Интер" Майами. Напомним, действующий контракт 35-летнего Месси с "ПСЖ" истекает в конце нынешнего сезона.

"Ювентус" могут отстранить от еврокубков. Туринцев подозревают в финансовых махинаций, сообщает La Gazetta dello Sport. По информации издания, инстанция по финансовому контролю клубов УЕФА начала расследование в отношении "Ювентуса". Если по итогам проверки подозрения подтвердятся, то итальянскому клубу грозит отстранение от еврокубков на текущий год или исключение из участия в соревнованиях УЕФА в будущем.

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит иск "Шахтера" против ФИФА в четверг, 22 декабря. Об этом стало известно на официальном сайте суда. Напомним, Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам приостанавливать контракты с украинскими клубами до лета 2023 года в связи с полномасштабным вторжением российских войск на территорию Украины. "Горняки" требуют отменить данное решение, а также обязать ФИФА возместить ущерб в размере 50 миллионов евро.

"Манчестер Юнайтед" вышел в 1/4 финала Кубка лиги, уверенно переиграв "Бернли" (2:0). По голу в каждом из таймов забивали Кристиан Эриксен и Маркус Рашфорд. Помимо авторов голов, в старте на игру с "бордовыми" появились также участники ЧМ-2022 Бруну Фернандеш, Каземиро, а Антони вышел на замену. Также Кубок лиги покинул "Брайтон" Роберто Де Дзерби, сенсационно уступив "Чарльтону" в серии пенальти (0:0, пен 4:3).