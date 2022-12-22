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Ожидать приход Шевченко? Сборная Польши объявила об уходе главного тренера

Общие новости
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Чеслав Михневич покидает свой пост

Ожидать приход Шевченко? Сборная Польши объявила об уходе главного тренера

Getty Images

Новина українською

Польская футбольная ассоциация объявила об уходе главного тренера Чеслава Михневича. 52-летний специалист покинет свой пост после завершения календарного года, информирует официальный сайт организации.

Михневич возглавил "бело-красных" в январе этого года. Под его руководством национальная команда прошла групповой этап чемпионата мира-2022 в Катаре, но проиграла французам (1:3) в 1/8 финала.

В общей сложности под его руководством поляки провели 13 матчей, в которых 5 раз победили, трижды сыграли вничью и 5 раз проиграли.

Ранее в СМИ была информация, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко - один из приоритетных вариантов на должность наставника национальной команды Польши.

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В статье: Польша Чеслав Михневич
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Источник:
laczynaspilka.pl

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