Ожидать приход Шевченко? Сборная Польши объявила об уходе главного тренера

Польская футбольная ассоциация объявила об уходе главного тренера Чеслава Михневича. 52-летний специалист покинет свой пост после завершения календарного года, информирует официальный сайт организации.

Михневич возглавил "бело-красных" в январе этого года. Под его руководством национальная команда прошла групповой этап чемпионата мира-2022 в Катаре, но проиграла французам (1:3) в 1/8 финала.

В общей сложности под его руководством поляки провели 13 матчей, в которых 5 раз победили, трижды сыграли вничью и 5 раз проиграли.

Ранее в СМИ была информация, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко - один из приоритетных вариантов на должность наставника национальной команды Польши.