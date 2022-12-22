Ожидать приход Шевченко? Сборная Польши объявила об уходе главного тренера
Чеслав Михневич покидает свой пост
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Польская футбольная ассоциация объявила об уходе главного тренера Чеслава Михневича. 52-летний специалист покинет свой пост после завершения календарного года, информирует официальный сайт организации.
Михневич возглавил "бело-красных" в январе этого года. Под его руководством национальная команда прошла групповой этап чемпионата мира-2022 в Катаре, но проиграла французам (1:3) в 1/8 финала.
В общей сложности под его руководством поляки провели 13 матчей, в которых 5 раз победили, трижды сыграли вничью и 5 раз проиграли.
Ранее в СМИ была информация, что экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко - один из приоритетных вариантов на должность наставника национальной команды Польши.
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