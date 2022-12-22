ФИФА назвала претендентов на награду лучшему голкиперу The Best: Мартинес, Буну, Куртуа и другие
"Потенциальные претенденты на награду"
Фото: twitter.com/Argentina
ФИФА у себя на сайте опубликовала перечень потенциальных кандидатов на звание лучшему голкиперу года The Best. Церемония награждения премии состоится 27 февраля.
Федерация называет следующих голкиперов:
- Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия) – финал Лиги чемпионов, 2 место АПЛ, Кубок Англии, 1/4 финала чемпионата мира.
- Яссин Буну ("Севилья", Марокко) – полуфинал чемпионата мира, один из двух лучших голкиперов Мундиаля.
- Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) – Лига чемпионов, Ла лига.
- Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб, Хорватия) – две серии пенальти в плей-офф чемпионата мира.
- Майк Меньян ("Милан", Франция) – чемпионство в Италии.
- Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина) – чемпионат мира, 3 серии пенальти в плей-офф турнира, лучший голкипер Мундиаля.
- Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) – чемпионат Германии.
Отметим, что при присуждении призов будут рассматриваться достижения в период с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.
В прошлом году приз лучшему вратарю вручили голкиперу "Челси" и Сенегала Эдуару Менди.
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Источник:fifa.com
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