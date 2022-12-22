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ФИФА назвала претендентов на награду лучшему голкиперу The Best: Мартинес, Буну, Куртуа и другие

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"Потенциальные претенденты на награду"

ФИФА назвала претендентов на награду лучшему голкиперу The Best: Мартинес, Буну, Куртуа и другие

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

ФИФА у себя на сайте опубликовала перечень потенциальных кандидатов на звание лучшему голкиперу года The Best. Церемония награждения премии состоится 27 февраля.

Федерация называет следующих голкиперов:

  • Алиссон ("Ливерпуль", Бразилия) – финал Лиги чемпионов, 2 место АПЛ, Кубок Англии, 1/4 финала чемпионата мира.
  • Яссин Буну ("Севилья", Марокко) – полуфинал чемпионата мира, один из двух лучших голкиперов Мундиаля.
  • Тибо Куртуа ("Реал", Бельгия) – Лига чемпионов, Ла лига.
  • Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб, Хорватия) – две серии пенальти в плей-офф чемпионата мира.
  • Майк Меньян ("Милан", Франция) – чемпионство в Италии.
  • Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла", Аргентина) – чемпионат мира, 3 серии пенальти в плей-офф турнира, лучший голкипер Мундиаля.
  • Мануэль Нойер ("Бавария", Германия) – чемпионат Германии.

Отметим, что при присуждении призов будут рассматриваться достижения в период с 8 августа 2021-го по 18 декабря 2022-го.

В прошлом году приз лучшему вратарю вручили голкиперу "Челси" и Сенегала Эдуару Менди.

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В статье: ФИФА FIFA: The Best
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Источник:
fifa.com

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