Сабо: Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран
Сказал, как отрезал
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Бывший украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал коррупционную деятельность крупнейших мировых футбольных организаций:
“ – Мне совсем не нравится позиция ФИФА и УЕФА. Во главе этих организаций сидят люди, продававшиеся России за деньги. Практически весь мир не желает иметь дело с Россией, а УЕФА все равно делает по-своему. Думаю, без денег "Газпрома" не обошлось.
– Также была информация, что УЕФА намерена постепенно ослаблять санкции в отношении России.
– Пройдет немного времени и УЕФА, и ФИФА вообще позволят российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен. Их не интересует то, что в Украине гибнут люди. Таких людей, поддерживающих Россию, нужно наказывать!
Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран. Они продали чемпионат мира в Россию и Катар. Где вообще Катар на карте и почему вдруг решили проводить чемпионат мира в декабре?”, - сказал Сабо.
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