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Сабо: Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран

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Сказал, как отрезал

Сабо: Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший украинский тренер Йожеф Сабо прокомментировал коррупционную деятельность крупнейших мировых футбольных организаций:

“ – Мне совсем не нравится позиция ФИФА и УЕФА. Во главе этих организаций сидят люди, продававшиеся России за деньги. Практически весь мир не желает иметь дело с Россией, а УЕФА все равно делает по-своему. Думаю, без денег "Газпрома" не обошлось.

– Также была информация, что УЕФА намерена постепенно ослаблять санкции в отношении России.

– Пройдет немного времени и УЕФА, и ФИФА вообще позволят российским клубам и сборной участвовать в их турнирах. Я в этом уверен. Их не интересует то, что в Украине гибнут люди. Таких людей, поддерживающих Россию, нужно наказывать!

Инфантино и Чеферин живут за деньги России и других стран. Они продали чемпионат мира в Россию и Катар. Где вообще Катар на карте и почему вдруг решили проводить чемпионат мира в декабре?”, - сказал Сабо.

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В статье: Джанни Инфантино УЕФА Йожеф Сабо ФИФА Александер Чеферин
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Источник:
FanDay

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