Forbes огласил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году. Месси – на первом месте

Издание Forbes представило рейтинг десяти самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году. Первое место, второй год подряд, занял форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси.

Среди десяти атлетов – лишь трое футболисты. Еще четверо – игроки в баскетбол. Один теннисист, один боксер и один игрок в американский футбол. В топ-10 спортсменок же доминирует теннис – его представляют сразу семь человек.

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году по версии Forbes: