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Forbes огласил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году. Месси – на первом месте

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В топе лишь три футболиста

Forbes огласил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году. Месси – на первом месте

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Издание Forbes представило рейтинг десяти самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году. Первое место, второй год подряд, занял форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси.

Среди десяти атлетов – лишь трое футболисты. Еще четверо – игроки в баскетбол. Один теннисист, один боксер и один игрок в американский футбол. В топ-10 спортсменок же доминирует теннис – его представляют сразу семь человек.

Рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году по версии Forbes:

  1. Лионель Месси (футбол) – 130 млн
  2. Леброн Джеймс (баскетбол) – 121.2 млн
  3. Криштиану Роналду (футбол) – 115 млн
  4. Неймар (футбол) – 95 млн
  5. Стефен Карри (баскетбол) – 92.8 млн
  6. Кевин Дюрант (баскетбол) – 92.1 млн
  7. Роджер Федерер (теннис) – 90.7 млн
  8. Сауль Альварес (бокс) – 90 млн
  9. Том Брейди (американский футбол) – 83.9 млн
  10. Яннис Адетокунбо (баскетбол) – 80.9 млн
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В статье: Лионель Месси
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