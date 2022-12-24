Forbes огласил топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году. Месси – на первом месте
В топе лишь три футболиста
фото - Getty Images
Издание Forbes представило рейтинг десяти самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году. Первое место, второй год подряд, занял форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси.
Среди десяти атлетов – лишь трое футболисты. Еще четверо – игроки в баскетбол. Один теннисист, один боксер и один игрок в американский футбол. В топ-10 спортсменок же доминирует теннис – его представляют сразу семь человек.
Рейтинг наиболее высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году по версии Forbes:
- Лионель Месси (футбол) – 130 млн
- Леброн Джеймс (баскетбол) – 121.2 млн
- Криштиану Роналду (футбол) – 115 млн
- Неймар (футбол) – 95 млн
- Стефен Карри (баскетбол) – 92.8 млн
- Кевин Дюрант (баскетбол) – 92.1 млн
- Роджер Федерер (теннис) – 90.7 млн
- Сауль Альварес (бокс) – 90 млн
- Том Брейди (американский футбол) – 83.9 млн
- Яннис Адетокунбо (баскетбол) – 80.9 млн
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