Transfermarkt представил "рождественскую" сборную
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Известный портал transfermarkt представил "рождественскую" сборную. Здесь собраны футболисты, чьи фамилии так или иначе связаны с одним из самых больших христианских праздников – Рождеством, которое западный обряд празднует в ночь 24-го на 25-го декабря.
Получилось интересно.
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Комментарии (2)
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Хиденг (Днепр)
24.12.2022 в 21:45
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Будєм разбіратся (Київ)
24.12.2022 в 21:36
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