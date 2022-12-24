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Transfermarkt представил "рождественскую" сборную

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(1 голосов)

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Transfermarkt представил "рождественскую" сборную

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Известный портал transfermarkt представил "рождественскую" сборную. Здесь собраны футболисты, чьи фамилии так или иначе связаны с одним из самых больших христианских праздников – Рождеством, которое западный обряд празднует в ночь 24-го на 25-го декабря.

Получилось интересно.

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В статье: трансферы
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Комментарии (2)
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Хиденг (Днепр)
24.12.2022 в 21:45
Кхм…Маткобожик не попал…
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
24.12.2022 в 21:36
Круто! Із неочевидного: Santa Cruz - «святий хрест» з іспанської, Di Natale - очевидно відсилка до Babbo Natale (Санта італійською), Snowdon - сніговий пагорб із старо-англійської
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