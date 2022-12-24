Известный портал transfermarkt представил "рождественскую" сборную. Здесь собраны футболисты, чьи фамилии так или иначе связаны с одним из самых больших христианских праздников – Рождеством, которое западный обряд празднует в ночь 24-го на 25-го декабря.

Получилось интересно.