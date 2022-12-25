Богатство Месси, решение Моуриньо, претендент на Малиновского. Главные новости за 24 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 24 декабря

Авторитетное издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году. В первой десятке – только трое футболистов, но двое из них занимают первое и третье место. Лионель Месси за год зарабатывает 130 млн евро (75 млн из них – это зарплата в ПСЖ), у Криштиану Роналду – 115 млн. Между ними расположился звездный баскетболист Леброн Джеймс (121 млн). Неймар занимает четвертое место, его доход составил 95 млн. рублей.

После вылета в четвертьфинале ЧМ сборная Португалии уволила главного тренера Фернанду Сантуша. В качестве альтернативы рассматривался главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо. Но как сообщают итальянские инсайдеры, Особенный еще не готов покидать клубный футбол, он настроен отработать контракт с "Ромой", который еще будет действовать полтора года.

Как известно, Руслан является трансферной целью для "Марселя" и "Тоттенхэма". Однако, как сообщают французские СМИ, у провансальцев трудности, ведь "Аталанта" подняла цену с 10 млн до 20-ти. В то же время появилось сообщение, что в переходе хавбека лично заинтересован главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес. Сообщается, что он даже установил личный контакт с Малиновским. Таким образом, фаворитом в гонке становится именно "Вест Хэм", ведь в "Тоттенхэме" трансфер находится на стадии обсуждения его целесообразности.

Лондонский клуб вскоре объявит о трансфере ивуарийского форварда норвежского "Мольде" Давида Датро Фофана. По информации Фабрицио Романо, стороны подписали документы о переходе. За 20-летнего игрока "Челси" заплатит 12 млн евро. Фофана переехал в Европу из Африки в 2021 году. В текущем сезоне он забил 21 гол и отдал 7 результативных передач в 37 сыгранных матчах.

Испанские СМИ сообщают, что главный тренер каталонской команды Хави назвал руководству семерых игроков, которых нельзя продавать. Это, в частности, Гави, Педри, Ансу Фати, Фрэнки де Йонг, Араухо, Кунде и Левандовский. Остальные доступны для трансферов. Среди самых дорогих активов выделяются Дембеле (60 млн за transfermarkt), Рафинья (50 млн), Кэсси и Торрес (по 35 млн), Тер Штеген и Кристенсен (по 30 млн) и другие.