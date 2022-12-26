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Эрдоган: Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию

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Эрдоган: Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию

onedio.com

Новина українською

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, где продолжит свою карьеру Криштиану Роналду.

"Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил. Роналду — это тот, кто поддерживает дело палестинцев", - сказал турецкий президент.

Ранее была информация, что 37-летний форвард подпишет контракт с "Аль-Насром" до 2030 года.

Напомним, Криштиану находится в статусе свободного агента с ноября, после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" из-за скандального интервью, в котором раскритиковал главного тренера Тен Хага и руководство клуба.

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В статье: Криштиану Роналду Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:
Onedio

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