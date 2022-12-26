Эрдоган: Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию
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onedio.com
Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, где продолжит свою карьеру Криштиану Роналду.
"Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию, согласно информации, которую я получил. Роналду — это тот, кто поддерживает дело палестинцев", - сказал турецкий президент.
Ранее была информация, что 37-летний форвард
Напомним, Криштиану находится в статусе свободного агента с ноября, после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" из-за скандального интервью, в котором раскритиковал главного тренера Тен Хага и руководство клуба.
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Источник:Onedio
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