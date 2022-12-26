Турне Шахтера, переговоры по Мудрику, спрос на Зидана. Главные новости за 25 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 25 декабря

Футболисты донецкого "Шахтера" получили разрешение на выезд за пределы Украины, чтобы подать документы на получение визы США. Как объяснили в клубе, в январе-феврале горняки поедут в турне в Соединенные Штаты. Детали – где и с кем будет играть "Шахтер" - пока не раскрываются.

Инсайдер Никола Скира сообщает, что "Шахтер" и "Арсенал" достигли определенного прогресса в переговорах по трансферу Михаила Мудрика. Сам футболист дал принципиальное согласие на переход. Лондонский клуб планирует потратить до 60 млн. Впрочем, тот же Скира сообщает, что интерес к игроку еще не потерял "Ньюкасл".

Арендное соглашение между "Шахтером" и "Коринтиансом" по Майкону истекает 31 декабря. Бразильский клуб готов выкупить футболиста и ведет переговоры с горняками по поводу полноценного трансфера. "Шахтер" оценивает хавбека в 5 млн евро и готов продать его в рассрочку. При этом сообщается, что к игроку есть интерес из Европы.

Популярный английский портал 90min опубликовал рейтинг 50 лучших тренеров за всю историю мирового футбола, куда включил и легендарного украинца - Валерия Васильевича Лобановского. Бывший наставник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины расположился на 24 позиции рейтинга. В топ-3 англичане включили экс-наставника МЮ Алекса Фергюсона, итальянца Арриго Сакки и нидерландского специалиста Ринуса Михелса.

На днях сообщалось, что сборную Португалии может возглавить Жозе Моуриньо. Но тот отказался покидать "Рому", так что португальской федерации приходится продолжать поиски. Сейчас кандидатов есть два – Зинедин Зидан, который не тренировал уже полтора года, и Луис Энрике, которого только уволили с поста тренера Испании. Впрочем, Зидан также интересен сборной Бразилии, оставшейся без тренера после Мундиаля.

"Челси" планирует купить у "Лейпцига" 20-летнего хорватского защитника Йошко Гвардиола, ставшего открытием ЧМ-2022. "Интер" заинтересован в трансфере форварда сборной Франции Маркуса Тюрама, выступающего за гладбасскую "Боруссию". "Аль-Наср", ожидающий окончательного согласия от Роналду, также не прочь подписать контракт с Нголо Канте, француз станет свободным агентом через полгода. "Вулверхэмптон" арендовал форварда "Атлетико" Матеуса Кунью с опцией обязательного выкупа за 48 млн.