Турне Шахтера, переговоры по Мудрику, спрос на Зидана. Главные новости за 25 декабря
А также о возможных громких переходах
Фото - ФК Шахтар / Автор - невідомий
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 25 декабря
Шахтер едет в турне по США
Футболисты донецкого "Шахтера" получили разрешение на выезд за пределы Украины, чтобы подать документы на получение визы США. Как объяснили в клубе, в январе-феврале горняки поедут в турне в Соединенные Штаты. Детали – где и с кем будет играть "Шахтер" - пока не раскрываются.
Ни дня без новостей о Мудрике
Инсайдер Никола Скира сообщает, что "Шахтер" и "Арсенал" достигли определенного прогресса в переговорах по трансферу Михаила Мудрика. Сам футболист дал принципиальное согласие на переход. Лондонский клуб планирует потратить до 60 млн. Впрочем, тот же Скира сообщает, что интерес к игроку еще не потерял "Ньюкасл".
Коринтианс торгует Майкона
Арендное соглашение между "Шахтером" и "Коринтиансом" по Майкону истекает 31 декабря. Бразильский клуб готов выкупить футболиста и ведет переговоры с горняками по поводу полноценного трансфера. "Шахтер" оценивает хавбека в 5 млн евро и готов продать его в рассрочку. При этом сообщается, что к игроку есть интерес из Европы.
Лобановский попал в почетный рейтинг
Популярный английский портал 90min опубликовал рейтинг 50 лучших тренеров за всю историю мирового футбола, куда включил и легендарного украинца - Валерия Васильевича Лобановского. Бывший наставник "Днепра", "Динамо" и сборной Украины расположился на 24 позиции рейтинга. В топ-3 англичане включили экс-наставника МЮ Алекса Фергюсона, итальянца Арриго Сакки и нидерландского специалиста Ринуса Михелса.
Португалия ищет тренера
На днях сообщалось, что сборную Португалии может возглавить Жозе Моуриньо. Но тот отказался покидать "Рому", так что португальской федерации приходится продолжать поиски. Сейчас кандидатов есть два – Зинедин Зидан, который не тренировал уже полтора года, и Луис Энрике, которого только уволили с поста тренера Испании. Впрочем, Зидан также интересен сборной Бразилии, оставшейся без тренера после Мундиаля.
О трансферных новостях
"Челси" планирует купить у "Лейпцига" 20-летнего хорватского защитника Йошко Гвардиола, ставшего открытием ЧМ-2022. "Интер" заинтересован в трансфере форварда сборной Франции Маркуса Тюрама, выступающего за гладбасскую "Боруссию". "Аль-Наср", ожидающий окончательного согласия от Роналду, также не прочь подписать контракт с Нголо Канте, француз станет свободным агентом через полгода. "Вулверхэмптон" арендовал форварда "Атлетико" Матеуса Кунью с опцией обязательного выкупа за 48 млн.
Популярное сейчас
- Эрдоган: Роналду теперь едет в Саудовскую Аравию
- путин ищет "приемлемые решения" для переговоров
- Звездное усиление: Аль-Наср вслед за Роналду замахнулся на звезду сборной Франции
- Будущее Цыганкова в Динамо, бразильский интерес к Моуриньо. Главные новости за 23 декабря
- Лео и его главные сокровища. Как Месси праздновал победу с самыми близкими людьми. ФОТО
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
Новости по теме
- 01:10 Прогнозы на футбол Пока без Зинченко. Арсенал – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.12.2022
- 08:30 Зарубежные Возвращение АПЛ: шансы Арсенала на титул, дилемма Мудрика, риски Ливерпуля и Челси
- 06:21 Зарубежные Богатство Месси, решение Моуриньо, претендент на Малиновского. Главные новости за 24 декабря