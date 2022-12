Сборная мира-2022 по версии UA-Футбол. Центральный полузащитник

Серые кардиналы бывают не только в политике или общественной жизни, но и в футболе.

В 2016-м мадридский "Реал" заплатил за Федерико Вальверде уругвайскому "Пеньяролю" пять миллионов евро, а на сегодня его трансферная стоимость в 100 млн евро входит в девятку самых высоких в мире. Развитие Феде с каждым годом набирает обороты, но именно на данный момент он является неотъемлемой частью "Реала" Анчелотти и сборной Уругвая. Но если в первом случае он – часть большого звездного механизма, то во втором – едва ли не единственный моторчик команды.

***

Но когда мы видим успех “Реала”, то не всегда первым в голову приходит Вальверде. Там есть Бензема, Куртуа, Модрич, Кроос, был Каземиро, недавно появились Винисиус и Алаба. А что на счет “сокола”, как называют Феде на Родине?

В начале своей карьеры в составе "сливочных" (а он пришел в "Реал" в 18 лет) полузащитник провел сезон в дубле мадридцев, а затем его отдали в аренду в "Депортиво". Именно в Ла-Коруньи он сделал первые шаги во взрослом футболе, сыграв 24 матча в Ла Лиге и один в Кубке Испании. С июля 2018 года Вальверде стал полноценным игроком первой команды. В первом сезоне он провел 25 матчей, во втором – 44. С каждым годом его роль в команде становилась все выше, ведь не только увеличивалось количество проведенных поединков, но и минут на поле. Особое развитие Феде было при Карло Анчелотти.

***

Всего в своих 168 матчах за "Реал" Вальверде сыграл сразу на семи позициях. Он может не просто закрыть какой-то пробел на поле, но и сыграть так, как требует того тренер. Есть еще один похожий кадр у "Реала" – Начо. Правда, испанец подходит на роль резервиста, который может сыграть на любой позиции защиты в случае форс-мажора. В то же время выход Федерико на позициях от левого полузащитника до правого защитника – это нормальное явление, и на данный момент уругваец является важным футболистом команды Анчелотти. Феде – не "затычка", а часть пазлов с углами, которые подстраиваются под ситуации.

В победе "сливочных" в Примере и Лиге Чемпионов в прошлом сезоне есть заслуга в том числе и Вальверде. Что первым приходит в голову? Конечно же, ассист в финале ЛЧ против "Ливерпуля" - именно с передачи Феде бразилец Винисиус забил единственный гол в том решающем матче. Если тогда на групповом этапе уругваец ограничился только двумя выходами в старте (причины этого: травма и ротации), то на стадии плей-офф Вальверде появился во всех поединках, кроме одного и был заменен только дважды под занавес матчей.

Козырь Вальверде – его трудолюбие. Он выдерживает очень большие нагрузки, а особенно становится важным при игре "Реала" без мяча. Также Федерико хоть и не опорник, однако при потере командой мяча в том числе и на него возложены обязанности отбирать круглого при контратаках соперника. Каземиро с таким партнером было прекрасно взаимодействовать. И такую функцию уругваец выполняет не только, когда он выходит на позиции центрального полузащитника, но и, например, на позиции вингера.

Вальверде – это прекрасный пример полузащитника "бокс-ту-бокс", выполняющего свои функции на всех частях поля. Что-то у него есть от Джеррарда, но наставник "сливочных" Карло Анчелотти имеет более пространное мнение на счет этого:

Его скорость – тоже одна из добродетелей. Федерико часто разгоняет атаки "Реала". В том числе благодаря этому Анчелотти при необходимости выпускает его на флангах атаки. Хотя на схеме он находится условно на правой бровке, но много времени он тяготеет к центру и создает гибрид наступательных действий, который нужен итальянскому наставнику для его команды.

***

Функции и результат Вальверде в прошлом и текущем сезонах несколько изменились. В розыгрыше Ла Лиги 21/22 гг. Феде не забил ни одного гола. Более того, его средний xG за матч имел показатель 0,05, а общий – 1. То есть, если сложить все моменты Феде за 31 матч Ла Лиги, то едва собралось на один потенциальный гол. Свой мяч в других турнирах он все-таки забил, но сделал это в поединке Суперкубка.

А вот в этом сезоне все имеет более яркую картинку в атаке. Чуамэни полностью взял на себя опорную зону, а Анчелотти начал чаще выпускать Крооса и Модрича вместе в центре поля, а соответственно Федерико отправлять на правый фланг атаки (по сравнению с тем, что в прошлом сезоне он почти постоянно играл на позиции хавбека). За 14 матчей текущего розыгрыша Примеры Феде забил уже шесть голов, но, что самое интересное, по показателю ожидаемых голов набрал всего 1,2 xG. То есть на 0,2 больше, чем за весь прошлый сезон, но какая же реализация! Более того, Вальверде вместе с Неймаром и Месси стал лучшим по показателю созданных моментов на групповом этапе ЛЧ в этом сезоне (по 15).

Фото: "Шахтер" Донецк

Причиной этому стали больше обострений от уругвайца именно из пределов штрафной, а также скорость и неожиданность в действиях в атаке. Анчелотти развязал руки (и ноги) Вальверде и открыл его еще с одной стороны. Теперь Феде не только серый кардинал прессинга и оборонный действий "Реала", а также важное атакующее звено с главной наградой – результативными действиями. А этих действий в текущем сезоне на счету Вальверде уже 12 (8+4) во всех турнирах.

Ну и можно выделить еще один мотивационный фактор:

Феде до лета осталось забить всего дважды, чтобы Карло остался тренировать. Но какая у них связь. Тот момент, когда наставник отец для футболиста.

Man of the Match. Pure leadership, one of Ancelotti’s favourites. Never been discussed on the market last August despite PL clubs rumours - he’s simply untouchable. ⚪️⭐️ #RealMadrid



Fede Valverde, what a player… signed for €5m fee (!). pic.twitter.com/0MYVpE5Ekz