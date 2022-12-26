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Оригинально посчитали: Роналду – лучший бомбардир в истории по версии IFFHS

Общие новости
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Федерация нашла способ посчитать по-своему

Оригинально посчитали: Роналду – лучший бомбардир в истории по версии IFFHS

Фото: twitter.com/FIFAWorldCup

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг из 27 лучших бомбардиров в истории. Лидирует Криштиану Роналду, второй – Литонель Месси, а третий – Роберт Левандовский.

Считались голы забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную. Федерация не брала в учет мячи в национальных чемпионатах.

Последним к компании лучших бомбардиров по версии IFFHS присоединился Мохаммед Салах. 26 октября он забил в ворота "Аякса" (3:0) свой сотый гол на международном уровне.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов
  2. Лионель Месси (Аргентина) – 235
  3. Роберт Левандовски (Польша) – 178
  4. Герд Мюллер (Германия) – 137
  5. Неймар (Бразилия) – 136
  6. Карим Бензема (Франция) – 128
  7. Рауль (Испания) – 123
  8. Али Даеи (Иран) – 122
  9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122
  10. Луис Суарес (Уругвай) – 121
  11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119
  12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117
  13. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115
  14. Андрей Шевченко (Украина) – 115
  15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113
  16. Роналдо (Бразилия) – 112
  17. Тьерри Анри (Франция) – 110
  18. Ромарио (Бразилия) – 109
  19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108
  20. Самюэль Это′О (Камерун) – 105
  21. Сунил Чхетри (Индия) – 104
  22. Серхио Агуэро (Аргентина) – 104
  23. Пеле (Бразилия) – 103
  24. Мирослав Клозе (Германия) – 102
  25. Мохамед Салах (Египет) – 101
  26. Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100
  27. Эйсебио (Португалия) – 100.

В списке 11 действующих футболистов, которые ещё могут улучшить свои позиции.

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В статье: Криштиану Роналду Рейтинг IFFHS
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Источник:
iffhs.com

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