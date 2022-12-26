Оригинально посчитали: Роналду – лучший бомбардир в истории по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг из 27 лучших бомбардиров в истории. Лидирует Криштиану Роналду, второй – Литонель Месси, а третий – Роберт Левандовский.

Считались голы забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную. Федерация не брала в учет мячи в национальных чемпионатах.

Последним к компании лучших бомбардиров по версии IFFHS присоединился Мохаммед Салах. 26 октября он забил в ворота "Аякса" (3:0) свой сотый гол на международном уровне.

Полный список выглядит следующим образом:

Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов Лионель Месси (Аргентина) – 235 Роберт Левандовски (Польша) – 178 Герд Мюллер (Германия) – 137 Неймар (Бразилия) – 136 Карим Бензема (Франция) – 128 Рауль (Испания) – 123 Али Даеи (Иран) – 122 Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122 Луис Суарес (Уругвай) – 121 Златан Ибрагимович (Швеция) – 119 Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117 Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115 Андрей Шевченко (Украина) – 115 Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113 Роналдо (Бразилия) – 112 Тьерри Анри (Франция) – 110 Ромарио (Бразилия) – 109 Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108 Самюэль Это′О (Камерун) – 105 Сунил Чхетри (Индия) – 104 Серхио Агуэро (Аргентина) – 104 Пеле (Бразилия) – 103 Мирослав Клозе (Германия) – 102 Мохамед Салах (Египет) – 101 Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100 Эйсебио (Португалия) – 100.

В списке 11 действующих футболистов, которые ещё могут улучшить свои позиции.