Оригинально посчитали: Роналду – лучший бомбардир в истории по версии IFFHS
Федерация нашла способ посчитать по-своему
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг из 27 лучших бомбардиров в истории. Лидирует Криштиану Роналду, второй – Литонель Месси, а третий – Роберт Левандовский.
Считались голы забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную. Федерация не брала в учет мячи в национальных чемпионатах.
Последним к компании лучших бомбардиров по версии IFFHS присоединился Мохаммед Салах. 26 октября он забил в ворота "Аякса" (3:0) свой сотый гол на международном уровне.
Полный список выглядит следующим образом:
- Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов
- Лионель Месси (Аргентина) – 235
- Роберт Левандовски (Польша) – 178
- Герд Мюллер (Германия) – 137
- Неймар (Бразилия) – 136
- Карим Бензема (Франция) – 128
- Рауль (Испания) – 123
- Али Даеи (Иран) – 122
- Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122
- Луис Суарес (Уругвай) – 121
- Златан Ибрагимович (Швеция) – 119
- Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117
- Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115
- Андрей Шевченко (Украина) – 115
- Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113
- Роналдо (Бразилия) – 112
- Тьерри Анри (Франция) – 110
- Ромарио (Бразилия) – 109
- Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108
- Самюэль Это′О (Камерун) – 105
- Сунил Чхетри (Индия) – 104
- Серхио Агуэро (Аргентина) – 104
- Пеле (Бразилия) – 103
- Мирослав Клозе (Германия) – 102
- Мохамед Салах (Египет) – 101
- Бадер Аль-Мутва (Кувейт) – 100
- Эйсебио (Португалия) – 100.
В списке 11 действующих футболистов, которые ещё могут улучшить свои позиции.
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