Предложение Шахтеру, победы Арсенала и Ливерпуля, трансфер Гакпо. Главные новости за 26 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 26 декабря

По информации британских СМИ, лондонский клуб предложил донецкому клубу за вингера 40 млн евро + 20 млн бонусов. Однако "Шахтер" желает получить не менее 85 млн евро. Так что переговоры продолжаются. Заметим, что ранее Мудрик согласился перейти в "Арсенал", но подчеркнул, что все зависит от "Шахтера".

"Ливерпуль" и ПСВ объявили о трансфере 23-летнего форварда Коди Гакпо. Парень стал одним из лидеров сборной Нидерландов на ЧМ-2022, хотя действительно демонстрировал сильную игру в течение всего сезона. В составе эйндховенского клуба он забил 13 голов и отдал 17 результативных передач в 23 матчах. Интересно, что ранее СМИ сообщали об интересе "Манчестер Юнайтед" к Гакпо и не упоминали о "Ливерпуле". Сумма трансфера на разглашаемую. Transfermarkt оценивает Коди в 60 млн. евро.

Первым ТОП-чемпионатом, возобновившимся после Мундиаля, стала Английская Премьер-лига. В первом матче 17-го тура "Тоттенхэм" проигрывал "Брентфорду" 0:2, но Кейн и Хьейберг принесли ничью. "Эвертон" с Виталием Миколенко в составе проиграл последней команде чемпионата - "Вулверхэмптону", 1:2. Решающий гол был забит на 90+5-й. Де Дзерби и его "Брайтон" победили "Саутгемптон" со счетом 3:1, а "Ньюкасл" не оставил шансов "Лестеру" - 3:0. Благодаря этой победе сороки вышли на второе место в турнирной таблице.

Вечером играли гранды. В поединке "Астон Виллы" и "Ливерпуля" героем стал Салах, который забил сам и ассистировал Ван Дейку. В итоге 1:3 в пользу мерсисайдцев. "Арсенал" с таким же счетом разобрался с "Вест Хэмом". Канониры пропустили первыми, но затем забивали Сака, Мартинелли и Нкетия. В двух случаях ассистировал Эдегор. Зинченко вышел на замену на последние 17 минут. "Арсенал" опережает ближайшего преследователя на семь очков, но у "Сити" есть игра в запасе.

Спортивный директор лидера УПЛ заявил, что Довбик и Пихалонок едут на зимние сборы с командой, то есть речи о трансфере главных звезд пока нет. Арендное соглашение истекло у Бусанелло, дефицит на позиции левого защитника "Днепр-1" пытается закрыть с помощью Евгения Пасича – клуб ведет переговоры с "Вересом". Также Красников не исключил, что к команде присоединится кто-то из "Металлиста". По его словам, подписывать легионеров сложно, потому что они боятся ехать в Украину.

Авторитетное французское издание Footmercato традиционно сформировало символическую сборную из игроков в возрасте до 21 года. Среди 11 футболистов сразу два представителя "Шахтера" - Анатолий Трубин и Михаил Мудрик. Кроме украинцев в сборную попали Гвардиол, Педри, Мусиала, Беллингем, Родриго, Сака и другие. В опросе также фигурировали Руслан Нещерет и Илья Забарный, но они набрали минимум баллов.