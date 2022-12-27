Предложение Шахтеру, победы Арсенала и Ливерпуля, трансфер Гакпо. Главные новости за 26 декабря
АПЛ вернулась, переходов все больше
фото - twitter.com/Arsenal
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 26 декабря
Арсенал сделал официальное предложение Шахтеру по Мудрику
По информации британских СМИ, лондонский клуб предложил донецкому клубу за вингера 40 млн евро + 20 млн бонусов. Однако "Шахтер" желает получить не менее 85 млн евро. Так что переговоры продолжаются. Заметим, что ранее Мудрик согласился перейти в "Арсенал", но подчеркнул, что все зависит от "Шахтера".
Ливерпуль "украл" из-под носа МЮ звезду ЧМ-2022
"Ливерпуль" и ПСВ объявили о трансфере 23-летнего форварда Коди Гакпо. Парень стал одним из лидеров сборной Нидерландов на ЧМ-2022, хотя действительно демонстрировал сильную игру в течение всего сезона. В составе эйндховенского клуба он забил 13 голов и отдал 17 результативных передач в 23 матчах. Интересно, что ранее СМИ сообщали об интересе "Манчестер Юнайтед" к Гакпо и не упоминали о "Ливерпуле". Сумма трансфера на разглашаемую. Transfermarkt оценивает Коди в 60 млн. евро.
АПЛ вернулась: ничья Тоттенхэма, поражение Миколенко, победа Де Дзерби
Первым ТОП-чемпионатом, возобновившимся после Мундиаля, стала Английская Премьер-лига. В первом матче 17-го тура "Тоттенхэм" проигрывал "Брентфорду" 0:2, но Кейн и Хьейберг принесли ничью. "Эвертон" с Виталием Миколенко в составе проиграл последней команде чемпионата - "Вулверхэмптону", 1:2. Решающий гол был забит на 90+5-й. Де Дзерби и его "Брайтон" победили "Саутгемптон" со счетом 3:1, а "Ньюкасл" не оставил шансов "Лестеру" - 3:0. Благодаря этой победе сороки вышли на второе место в турнирной таблице.
Ливерпуль и Арсенал побеждают
Вечером играли гранды. В поединке "Астон Виллы" и "Ливерпуля" героем стал Салах, который забил сам и ассистировал Ван Дейку. В итоге 1:3 в пользу мерсисайдцев. "Арсенал" с таким же счетом разобрался с "Вест Хэмом". Канониры пропустили первыми, но затем забивали Сака, Мартинелли и Нкетия. В двух случаях ассистировал Эдегор. Зинченко вышел на замену на последние 17 минут. "Арсенал" опережает ближайшего преследователя на семь очков, но у "Сити" есть игра в запасе.
Красников рассказал о кадровой ситуации в Днепре-1
Спортивный директор лидера УПЛ заявил, что Довбик и Пихалонок едут на зимние сборы с командой, то есть речи о трансфере главных звезд пока нет. Арендное соглашение истекло у Бусанелло, дефицит на позиции левого защитника "Днепр-1" пытается закрыть с помощью Евгения Пасича – клуб ведет переговоры с "Вересом". Также Красников не исключил, что к команде присоединится кто-то из "Металлиста". По его словам, подписывать легионеров сложно, потому что они боятся ехать в Украину.
Мудрик и Трубин попали в престижную символическую сборную
Авторитетное французское издание Footmercato традиционно сформировало символическую сборную из игроков в возрасте до 21 года. Среди 11 футболистов сразу два представителя "Шахтера" - Анатолий Трубин и Михаил Мудрик. Кроме украинцев в сборную попали Гвардиол, Педри, Мусиала, Беллингем, Родриго, Сака и другие. В опросе также фигурировали Руслан Нещерет и Илья Забарный, но они набрали минимум баллов.
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