Шахтер не устроили 45 млн за Мудрика, Коваленко скоро выкупят, признание динамовцев. Главные новости за 27 декабря
UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 27 декабря
shakhtar.com
"Арсенал" сделал первое предложение по Мудрику; "Шахтер" его отверг
По информации The Telegraph, "Шахтер" не принял первое предложение "Арсенала" по Михаилу Мудрику. Другой источник ESPN пишет, что "Канониры" начали торг с 45 млн евро сразу и 25 млн бонусами, но получили отказ. Очевидно, что торги продолжатся. Сейчас "Горняки" требуют 100 млн, но в Англии ожидают, что с ними удастся сойтись на середине.
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" уверенно победили после возобновления АПЛ
Во вторник в АПЛ обошлось без сенсаций. "МЮ" комфортно разгромил "Ноттингем" благодаря вдохновенной игре Маркуса Рашфорда - у него гол и ассист. В параллельном матче "Челси" не испытал проблем с "Борнмутом", забив два гола за стартовые полчаса. Несмотря на успехи оба гранда из-за слабого старта сейчас - неожиданно! - за пределами ТОП-4.
Забарный и Вивчаренко попали в ТОП-10 самых перспективных защитников от CIES
Илья стал 5-м в рейтинге самых перспективных "атакующих центрбеков", а Константин занял 10-е место среди левых латералей защитного толка. Международный центр спортивных исследований (CIES) высоко котируется в футболе, поэтому защитников "Динамо" стоит поздравить. Надеемся, это не предел, и они продолжат прогресс.
"Специя" намерена выкупить Коваленко у "Аталанты". Контракт уже на столе
В текущей Серии А Виктор сыграл за "Специю" лишь 7 матчей из-за травмы, но его хорошо помнят по предыдущему сезону, поэтому клуб предложил украинцу полноценный контракт до 2026 года. "Аталанта" вряд ли будет сопротивляться - ей Коваленко не нужен. Остается лишь дождаться оформления бумаг - и Виктор задержится в топ-лиге надолго. Супер!
"Шахтер" присмотрел центрального защитника на случай ухода Матвиенко
На примете у "Горняков" 21-летний защитник хорватской молодежки Мауро Перкович. Сейчас он играет за "Истру", но парнем интересуется почти половина Серии А. Transfermarkt оценивает Перковича в 2,5 млн евро; Матвиенко можно продать в разы дороже, если, конечно, "Шахтер" к этому готов.
Ахметов, Жеваго, Ярославский и прочие собственники клубов сильно обеднели
Ну, и косвенно футбольная новость напоследок. Forbes подсчитал, сколько денег потеряли украинские миллиардеры из-за войны - и картина неутешительна. Ринат Ахметов обеднел на 9,3 млрд долларов, Константин Жеваго - на 0,7, Александр Ярославский - на 0,65. Почти вдвое упали в цене активы Игоря Коломойского. Нетрудно предсказать, как это все скажется на всем известных футбольных клубах.
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