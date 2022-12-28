  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Шахтер не устроили 45 млн за Мудрика, Коваленко скоро выкупят, признание динамовцев. Главные новости за 27 декабря

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 27 декабря

Шахтер не устроили 45 млн за Мудрика, Коваленко скоро выкупят, признание динамовцев. Главные новости за 27 декабря

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

"Арсенал" сделал первое предложение по Мудрику; "Шахтер" его отверг

По информации The Telegraph, "Шахтер" не принял первое предложение "Арсенала" по Михаилу Мудрику. Другой источник ESPN пишет, что "Канониры" начали торг с 45 млн евро сразу и 25 млн бонусами, но получили отказ. Очевидно, что торги продолжатся. Сейчас "Горняки" требуют 100 млн, но в Англии ожидают, что с ними удастся сойтись на середине.

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" уверенно победили после возобновления АПЛ

Во вторник в АПЛ обошлось без сенсаций. "МЮ" комфортно разгромил "Ноттингем" благодаря вдохновенной игре Маркуса Рашфорда - у него гол и ассист. В параллельном матче "Челси" не испытал проблем с "Борнмутом", забив два гола за стартовые полчаса. Несмотря на успехи оба гранда из-за слабого старта сейчас - неожиданно! - за пределами ТОП-4.

Забарный и Вивчаренко попали в ТОП-10 самых перспективных защитников от CIES

Илья стал 5-м в рейтинге самых перспективных "атакующих центрбеков", а Константин занял 10-е место среди левых латералей защитного толка. Международный центр спортивных исследований (CIES) высоко котируется в футболе, поэтому защитников "Динамо" стоит поздравить. Надеемся, это не предел, и они продолжат прогресс.

"Специя" намерена выкупить Коваленко у "Аталанты". Контракт уже на столе

В текущей Серии А Виктор сыграл за "Специю" лишь 7 матчей из-за травмы, но его хорошо помнят по предыдущему сезону, поэтому клуб предложил украинцу полноценный контракт до 2026 года. "Аталанта" вряд ли будет сопротивляться - ей Коваленко не нужен. Остается лишь дождаться оформления бумаг - и Виктор задержится в топ-лиге надолго. Супер!

"Шахтер" присмотрел центрального защитника на случай ухода Матвиенко

На примете у "Горняков" 21-летний защитник хорватской молодежки Мауро Перкович. Сейчас он играет за "Истру", но парнем интересуется почти половина Серии А. Transfermarkt оценивает Перковича в 2,5 млн евро; Матвиенко можно продать в разы дороже, если, конечно, "Шахтер" к этому готов.

Ахметов, Жеваго, Ярославский и прочие собственники клубов сильно обеднели

Ну, и косвенно футбольная новость напоследок. Forbes подсчитал, сколько денег потеряли украинские миллиардеры из-за войны - и картина неутешительна. Ринат Ахметов обеднел на 9,3 млрд долларов, Константин Жеваго - на 0,7, Александр Ярославский - на 0,65. Почти вдвое упали в цене активы Игоря Коломойского. Нетрудно предсказать, как это все скажется на всем известных футбольных клубах.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде