Шахтер не устроили 45 млн за Мудрика, Коваленко скоро выкупят, признание динамовцев. Главные новости за 27 декабря

По информации The Telegraph, "Шахтер" не принял первое предложение "Арсенала" по Михаилу Мудрику. Другой источник ESPN пишет, что "Канониры" начали торг с 45 млн евро сразу и 25 млн бонусами, но получили отказ. Очевидно, что торги продолжатся. Сейчас "Горняки" требуют 100 млн, но в Англии ожидают, что с ними удастся сойтись на середине.

Во вторник в АПЛ обошлось без сенсаций. "МЮ" комфортно разгромил "Ноттингем" благодаря вдохновенной игре Маркуса Рашфорда - у него гол и ассист. В параллельном матче "Челси" не испытал проблем с "Борнмутом", забив два гола за стартовые полчаса. Несмотря на успехи оба гранда из-за слабого старта сейчас - неожиданно! - за пределами ТОП-4.

Илья стал 5-м в рейтинге самых перспективных "атакующих центрбеков", а Константин занял 10-е место среди левых латералей защитного толка. Международный центр спортивных исследований (CIES) высоко котируется в футболе, поэтому защитников "Динамо" стоит поздравить. Надеемся, это не предел, и они продолжат прогресс.

В текущей Серии А Виктор сыграл за "Специю" лишь 7 матчей из-за травмы, но его хорошо помнят по предыдущему сезону, поэтому клуб предложил украинцу полноценный контракт до 2026 года. "Аталанта" вряд ли будет сопротивляться - ей Коваленко не нужен. Остается лишь дождаться оформления бумаг - и Виктор задержится в топ-лиге надолго. Супер!

На примете у "Горняков" 21-летний защитник хорватской молодежки Мауро Перкович. Сейчас он играет за "Истру", но парнем интересуется почти половина Серии А. Transfermarkt оценивает Перковича в 2,5 млн евро; Матвиенко можно продать в разы дороже, если, конечно, "Шахтер" к этому готов.

Ну, и косвенно футбольная новость напоследок. Forbes подсчитал, сколько денег потеряли украинские миллиардеры из-за войны - и картина неутешительна. Ринат Ахметов обеднел на 9,3 млрд долларов, Константин Жеваго - на 0,7, Александр Ярославский - на 0,65. Почти вдвое упали в цене активы Игоря Коломойского. Нетрудно предсказать, как это все скажется на всем известных футбольных клубах.