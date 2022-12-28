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Эволюция футбольного мяча. От древности к настоящему – Видео

Общие новости
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Интересные факты о футбольном снаряде от Кости Фолстена

Эволюция футбольного мяча. От древности к настоящему – Видео

FIFA

Новина українською

У футбола очень давняя история. А вот у мяча еще более древняя. Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда появился мяч? Кто его придумал? Сколько стоит самый дорогой мяч и чем играют в УПЛ, Лиге Чемпионов и на Чемпионатах Мира?

Обо всем этом и не только рассказал в своем новом ролике Костя Фолстен! Итак, быстро жмите на видео и наслаждайтесь историей об эволюции футбольного мяча. Приятного просмотра!

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В статье: Фолстен
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