Эволюция футбольного мяча. От древности к настоящему – Видео
Интересные факты о футбольном снаряде от Кости Фолстена
FIFA
У футбола очень давняя история. А вот у мяча еще более древняя. Задумывались ли вы когда-нибудь, откуда появился мяч? Кто его придумал? Сколько стоит самый дорогой мяч и чем играют в УПЛ, Лиге Чемпионов и на Чемпионатах Мира?
Обо всем этом и не только рассказал в своем новом ролике Костя Фолстен! Итак, быстро жмите на видео и наслаждайтесь историей об эволюции футбольного мяча. Приятного просмотра!
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