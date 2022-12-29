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Усиление Ливерпуля, новый контракт Верратти и бесславный конец Криштиану. Главные новости за 28 декабря

Общие новости
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UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 28 декабря

Усиление Ливерпуля, новый контракт Верратти и бесславный конец Криштиану. Главные новости за 28 декабря

Фото: twitter.com/LFC

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 28 декабря.

Арсенал продолжает погоню за Мудриком

“Арсенал” не оставляет надежд по поводу Михаила Мудрика. По информации Sky Sports, лидеры АПЛ уверены в заключении сделки с “Шахтёром” в это трансферное окно. В ближайшие дни “канониры” планируют сделать новое предложение по 21-летнему украинцу. Предыдущий бид в размере 55 млн фунтов с учётом бонусом “горняками” был отвергнут.

Ливерпуль представил Гакпо

“Ливерпуль” представил первого зимнего новичка. Им стала 23-летняя звезда прошедшего Мундиаля Коди Гакпо. За универсального нидерландского форварда “ПСВ” получит от 37 до 44 млн фунтов. Контракт подписан до 2028 года. В этом сезоне Гакпо провел за "ПСВ" 24 матча, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач.

Верратти останется в Париже

"ПСЖ" объявил о продлении контракта с полузащитником Марко Верратти. Стороны подписали соглашение до лета 2026-го. Предыдущий контракт Марко истекал через полтора года. Верратти выступает за “Пари Сен-Жермен” с 2012 года, выиграв с клубом 8 титулов чемпионов Франции, 6 Кубков страны, 6 Кубков Лиги и 9 Суперкубков. За это время итальянец провёл за команду 399 матчей.

Аль-Наср финализирует сделку по Роналду

Руководство "Аль-Насра" прибыли в Мадрид для завершения соглашения по переходу португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Руди Галетти. По его информации, переговоры сторон проходят в позитивном ключе, но окончательное решение пока не принято. Ближайшие 72 часа станут решающими. Напомним, что 37-летний португалец стал свободным агентом после расторжения контракта с МЮ.

Владелец Ворсклы был задержан во Франции

Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель задержали украинского бизнесмена Константина Жеваго, сообщили в Государственном бюро расследований. В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину. В сентябре 2019 года Константину Жевагу было заочно объявлено подозрение в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит". 46-летний Жеваго является мажоритарным владельцем группы компаний Ferrexpo – главного инвестора "Ворсклы" и “Горняка-Спорта".

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