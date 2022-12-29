Усиление Ливерпуля, новый контракт Верратти и бесславный конец Криштиану. Главные новости за 28 декабря

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 28 декабря.

“Арсенал” не оставляет надежд по поводу Михаила Мудрика. По информации Sky Sports, лидеры АПЛ уверены в заключении сделки с “Шахтёром” в это трансферное окно. В ближайшие дни “канониры” планируют сделать новое предложение по 21-летнему украинцу. Предыдущий бид в размере 55 млн фунтов с учётом бонусом “горняками” был отвергнут.

“Ливерпуль” представил первого зимнего новичка. Им стала 23-летняя звезда прошедшего Мундиаля Коди Гакпо. За универсального нидерландского форварда “ПСВ” получит от 37 до 44 млн фунтов. Контракт подписан до 2028 года. В этом сезоне Гакпо провел за "ПСВ" 24 матча, забил 13 голов и отдал 17 голевых передач.

"ПСЖ" объявил о продлении контракта с полузащитником Марко Верратти. Стороны подписали соглашение до лета 2026-го. Предыдущий контракт Марко истекал через полтора года. Верратти выступает за “Пари Сен-Жермен” с 2012 года, выиграв с клубом 8 титулов чемпионов Франции, 6 Кубков страны, 6 Кубков Лиги и 9 Суперкубков. За это время итальянец провёл за команду 399 матчей.

Руководство "Аль-Насра" прибыли в Мадрид для завершения соглашения по переходу португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Руди Галетти. По его информации, переговоры сторон проходят в позитивном ключе, но окончательное решение пока не принято. Ближайшие 72 часа станут решающими. Напомним, что 37-летний португалец стал свободным агентом после расторжения контракта с МЮ.

Во Франции на горнолыжном курорте Куршевель задержали украинского бизнесмена Константина Жеваго, сообщили в Государственном бюро расследований. В настоящее время готовится необходимый пакет документов для его экстрадиции из Французской Республики в Украину. В сентябре 2019 года Константину Жевагу было заочно объявлено подозрение в причастности к схеме по хищению 2,5 миллиарда гривен банку "Финансы и Кредит". 46-летний Жеваго является мажоритарным владельцем группы компаний Ferrexpo – главного инвестора "Ворсклы" и “Горняка-Спорта".