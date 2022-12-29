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Легендарное воссоединение? Аль-Наср хочет подписать Рамоса в пару к Роналду

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Летом испанец может стать свободным агентом

Легендарное воссоединение? Аль-Наср хочет подписать Рамоса в пару к Роналду

Фото: із відкритих джерел

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"Аль-Наср" обратил внимание на защитника "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамоса, пишет Marca.

По информации издания, пока саудовский клуб ожидает приезда Криштиану Роналду, руководители клуба из ОАЭ изучают возможность подписания бывшего футболиста мадридского "Реала".

Срок действующего контракта 36-летнего испанца с парижанами истекает летом, поэтому есть вероятность интереса к игроку со стороны клубов. При этом не исключено, что он решит продлить контракт с "ПСЖ".

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При этом утверждается, что приоритетом клуба остается подписание контракта с Криштиану Роналду, и они рассчитывают сделать его переезд в Саудовскую Аравию официальным 1 января.

Напомним, что португалец и испанец вместе играли в мадридском "Реале". Роналду - с 2009 по 2018, а Рамос - с 2005 по 2021 годы.

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В статье: Серхио Рамос Криштиану Роналду Аль-Айн (ОАЭ) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Marca

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