"Никогда не будет такого футболиста, как Пеле". Мораес отреагировал на смерть Короля футбола

Бывший нападающий "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес отдал дань уважения покойному Пеле.

"Для меня большая честь получить этот подарок от короля, память, которая будет храниться навсегда, как и все его гениальные действия и достижения.

Сколько ты сделал для футбола, ты даже войну остановил. В один из самых выдающихся моментов своей карьеры он ценил маленьких детей и их будущее.

Я уверен, что никогда не будет такого футболиста, как ты. Покойся с миром, ты вечен! Мои соболезнования родным и пусть Господь утешит сердца каждого!", - написал Мораес в своем Instagram.