"Никогда не будет такого футболиста, как Пеле". Мораес отреагировал на смерть Короля футбола
Жуниор написал теплые слова в адрес бразильца
Фото: Instagram
Бывший нападающий "Динамо", "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес отдал дань уважения покойному Пеле.
"Для меня большая честь получить этот подарок от короля, память, которая будет храниться навсегда, как и все его гениальные действия и достижения.
Сколько ты сделал для футбола, ты даже войну остановил. В один из самых выдающихся моментов своей карьеры он ценил маленьких детей и их будущее.
Я уверен, что никогда не будет такого футболиста, как ты. Покойся с миром, ты вечен! Мои соболезнования родным и пусть Господь утешит сердца каждого!", - написал Мораес в своем Instagram.
Отметим, что в 2020 году Жуниор подарил Пеле на 80-летие футболку "Шахтера"с именным автографом. Король футбола принял презент и сделал с ним фото.
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