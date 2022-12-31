Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, - Аль-Наср поздравил Роналду с переходом
Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с игроком
Фото: twitter.com/AlNassrFC
Арабский "Аль-Наср" поздравил Криштиану Роналду с переходом в клуб в инстаграме:
"Это больше, чем сотворение истории. Это подписание, которое вдохновит не только наш клуб на достижение еще большего успеха, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек быть лучшей версией самих себя.
Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, "Аль-Наср", - говорится в посте.
Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" до лета 2025 года. Его зарплата. – 75 млн долларов в год.
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Источник:Інстаграм "Аль-Насра"
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