Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, - Аль-Наср поздравил Роналду с переходом

Арабский "Аль-Наср" поздравил Криштиану Роналду с переходом в клуб в инстаграме:

"Это больше, чем сотворение истории. Это подписание, которое вдохновит не только наш клуб на достижение еще большего успеха, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек быть лучшей версией самих себя.

Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, "Аль-Наср", - говорится в посте.