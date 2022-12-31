  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, - Аль-Наср поздравил Роналду с переходом

Общие новости
(1 голосов)

Клуб надеется на плодотворное сотрудничество с игроком

Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, - Аль-Наср поздравил Роналду с переходом

Фото: twitter.com/AlNassrFC

Новина українською

Арабский "Аль-Наср" поздравил Криштиану Роналду с переходом в клуб в инстаграме:

"Это больше, чем сотворение истории. Это подписание, которое вдохновит не только наш клуб на достижение еще большего успеха, но и нашу лигу, нашу нацию и будущие поколения мальчиков и девочек быть лучшей версией самих себя.

Криштиану, добро пожаловать в твой новый дом, "Аль-Наср", - говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" до лета 2025 года. Его зарплата. – 75 млн долларов в год.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде