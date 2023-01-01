Отрыв Арсенала, сенсация от команды Миколенко, осечка Барсы. Главные новости за 31 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 31 декабря

18-й тур в английской Премьер-лиге не обошелся без сенсаций. "Манчестер Сити" потерял два очка в матче с "Эвертоном". Традиционно отличился Холанд, но Грей сумел забить в ответ, а затем ириски выстояли. 1:1 в итоге. Виталий Миколенко, к слову, отыграл весь матч. А вот "Арсенал" свой матч выиграл. Команда Артеты отдала мяч "Брайтону", но гораздо эффективнее им пользовалась у чужих ворот. Голы Саки, Эдегора, Нкетии и Мартинелли позволили не обращать внимания на точные удары Митомы и Фергюсона. 2:4 в пользу Арсенала, который увеличивает свое преимущество над Сити до семи очков. Зинченко вышел в старте и был заменен на 60-й минуте при счете 0:3.

Красные дьяволы одолели на чужом поле "Вулверхэмптон". Единственный гол на счету Рашфорда. МЮ обошел "Тоттенхэм", который, правда, сыграет в воскресенье. Манкунианцы уже недалеко от "Ньюкасла", который в свою очередь сыграл вничью с "Лидсом" - 0:0. Продолжает удивлять "Фулхэм" – коттеджеры обыграли "Саутгемптон" 2:1 и поднялись на седьмую строчку.

Хотя начиналось для каталонцев все очень хорошо – Маркос Алонсо забил уже на седьмой минуте. В первом тайме "Барса" могла еще несколько раз поразить ворота соперников, но увеличить преимущество так и не удалось. Во втором тайме "Эспаньол" сравнял благодаря реализованному пенальти от Хоселу. Поэтому в 2023 году "Барселона" и "Реал" вошли с равным количеством очков – по 38. На третьем месте идет "Реал Сосьедад", обыгравший "Осасуну" 2:0. Также отметим победу "Вильярреала" над "Валенсией" – 2:1, за летучих мышей отличился Эдинсон Кавани.

Как известно, "Арсенал" ведет переговоры с "Шахтером" по трансферу Михаила Мудрика. Пока донецкий клуб не устраивает сумму, которую предлагают лондонцы. При этом СМИ пишут, что, несмотря на постоянные заявления о готовности переехать на Эмирейтс, сам игрок будет готов к трансферу и в другой клуб. Речь о "Челси", который в последнее время также любит скупать молодых талантов.

В Аргентине сообщают, что Энцо Фернандес сообщил "Бенфике" о своем желании сменить клуб уже этой зимой. Интерес к одному из ключевых игроков новых чемпионов мира проявляет "Челси". Указывается, что трансфер может обойтись аристократам в 130 млн. евро. Добавим, что Фернандес перешел в "Бенфику" из "Ривер Плейта" прошлым летом за 12 млн.