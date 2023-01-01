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Дани Алвес обвиняется в домогательствах

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(1 голосов)

Инцидент произошел в ночном клубе в Барселоне

Дани Алвес обвиняется в домогательствах

Фото: NU.nl

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский футболист Дани Алвес обвиняется в сексуальных домогательствах. По информации издания ABC, инцидент произошел в конце декабря, в ночном клубе в Барселоне. Алвес проводил свой отпуск в испанском городе.

Как сообщает издание, в полицию Барселоны обратилась женщина, чье имя не разглашается, и сообщила о домогательствах со стороны игрока. Алвес пытался руками дотянуться до её белья, о чем она сообщила охранникам заведения.

Далее женщина, по протоколу безопасности, была перемещена сотрудниками клуба в безопасное место. Позже о произошедшем проинформировали полицию. Пострадавшая уже прошла медицинское обследование, но пока официального заявления в правоохранительные органы не подавала.

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В статье: Дани Алвес
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Комментарии (10)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.01.2023 в 21:36
Сорокалетний человек и такие приключения? Был бы ум по возрасту, занялся бы чем то полезным.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
01.01.2023 в 20:28
Колись з з футболістом К... ми це вже проходили! Якщо це дійсність, навіть, що "з п'яну переплутав" звичайне кокетство на згоду до..., то тоді до суду. Хоч інші варіанти теж не виключені. Тому чекаємо розслідування та що попаде до суду. Ну і не дивує поява зграї чМосек...
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0
-1
Ol-g (Одесса)
01.01.2023 в 19:00
- Джерело, тобто ви кажете, що Алвес сексуальний маніяк? - Не дуже.
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0
-2
Ol-g (Одесса)
01.01.2023 в 21:01
Так, перепрошую, після прізвища дефіс пропустив.
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0
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
01.01.2023 в 18:49
Сексуальные домогательства в НОЧНОМ клубе? Это, шо-то новенькое.
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0
-4
sasha_lv (Львів)
01.01.2023 в 19:08
Це тобі , п'яному ,шльондр по квартирі в криворізьких нетрях гоняти, норма, а там таке не канає....
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+2
0
__Grab__ (Костопіль)
01.01.2023 в 19:11
Барселох, видно, пише із відділку...
+2
0
sasha_lv (Львів)
01.01.2023 в 18:22
Шо гравці,шо болєли-одні сексуальні збоченці і тридвараси......
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+2
-1
__Grab__ (Костопіль)
01.01.2023 в 18:35
100%особливо " болєли"...
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
01.01.2023 в 18:42
+2
-1

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