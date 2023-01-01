Дани Алвес обвиняется в домогательствах
Инцидент произошел в ночном клубе в Барселоне
Фото: NU.nl
Бразильский футболист Дани Алвес обвиняется в сексуальных домогательствах. По информации издания ABC, инцидент произошел в конце декабря, в ночном клубе в Барселоне. Алвес проводил свой отпуск в испанском городе.
Как сообщает издание, в полицию Барселоны обратилась женщина, чье имя не разглашается, и сообщила о домогательствах со стороны игрока. Алвес пытался руками дотянуться до её белья, о чем она сообщила охранникам заведения.
Далее женщина, по протоколу безопасности, была перемещена сотрудниками клуба в безопасное место. Позже о произошедшем проинформировали полицию. Пострадавшая уже прошла медицинское обследование, но пока официального заявления в правоохранительные органы не подавала.
Популярное сейчас
- Гвардиола: У Эвертона было восемь человек сзади
- Россияне ночью атаковали Киев дронами с надписью "С Новым годом"
- Лэмпард: Эта ничья на поле Манчестер Сити – что-то особенное
- Шахтер не устроили 45 млн за Мудрика, Коваленко скоро выкупят, признание динамовцев. Главные новости за 27 декабря
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином