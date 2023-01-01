Дани Алвес обвиняется в домогательствах

Бразильский футболист Дани Алвес обвиняется в сексуальных домогательствах. По информации издания ABC, инцидент произошел в конце декабря, в ночном клубе в Барселоне. Алвес проводил свой отпуск в испанском городе.

Как сообщает издание, в полицию Барселоны обратилась женщина, чье имя не разглашается, и сообщила о домогательствах со стороны игрока. Алвес пытался руками дотянуться до её белья, о чем она сообщила охранникам заведения.

Далее женщина, по протоколу безопасности, была перемещена сотрудниками клуба в безопасное место. Позже о произошедшем проинформировали полицию. Пострадавшая уже прошла медицинское обследование, но пока официального заявления в правоохранительные органы не подавала.