Ситуация с Петраковым, достижение Довбика, первое поражение ПСЖ. Главные новости за 1 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 1 января

В первый день 2023 года СМИ констатировали, что у Александра Петракова закончился контракт с Украинской ассоциацией футбола. При этом УАФ официально не объявляла – будет ли продолжено сотрудничество со специалистом или все же ему ищут замену. Добавим, что в кулуарах Дома футбола давно говорят о Сергее Реброве как следующем тренере сборной Украины. Под руководством Петракова национальная команда не вышла на ЧМ-2022, проиграв в финале квалификации, а также заняла второе место в группе Лиги Наций.

Итак, авторитетные международные инсайдеры отрапортовали, что Михаил Мудрик договорился о пятилетнем контракте с "Арсеналом". Также стало известно, что лондонский клуб сделал улучшенное предложение "Шахтеру" по сравнению с предыдущим. Несколько дней назад сообщалось, что канониры предлагают 40 млн. + 20 млн. бонусов. "Шахтер" рассчитывает на сумму не менее 85 млн. Переговоры продолжаются.

Статисты составили рейтинг игроков, забивших больше всех голов в международных клубных и национальных турнирах в 2022-м. Возглавил список Лионель Месси, забивший 22 гола (4 за ПСЖ и 18 за сборную Аргентины). Мбаппе на втором месте – 9+12, замыкает тройку Хулиан Альварес – 8+7. Артем Довбик с показателем 5 голов за клуб и 4 за сборную занял в рейтинге 18 место.

Бирмингемцы провели четвертый матч в рамках АПЛ под руководством Уная Эмери и выиграли третий из них. В этот раз "Астон Вилла" обыграла на выезде "Тоттенхэм" – голы на счету Буэндиа и Дугласа Луиса. Вилланы уже 12-е с неплохими перспективами атаковать первую десятку. Во втором матче дня "Ноттингем Форест" сыграл вничью с "Челси". На скорый гол Стерлинга ответил Серж Орье. Аристократы занимают восьмое место.

В чемпионате Франции вторая команда "Ланс" принимала лидера. И произошла сенсация! "Ланс" нанес первое поражение "Пари Сен-Жермен" в сезоне. На гол Франковского быстро ответил Экитике, ставший партнером Мбаппе в отсутствие Неймара и Месси, но вскоре Опенда и Клод-Морис снова огорчили Доннарумму. 3:1 в итоге и "Ланс" сократил отставание от ПСЖ до четырех очков.

Саудовский "Аль-Наср", подписавший Криштиану Роналду, предлагал еще и контракт лидеру "Реала" Луке Модричу. Также с предложением на хорвата выходил "Интер" из Майами. Но хавбек отказал обоим клубам, посоветовав обращаться через год. У Модрича летом заканчивается соглашение с "Реалом", но стороны настроены продлить его еще на год.