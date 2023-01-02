  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду сожалел о своем переходе в Ювентус

Общие новости
(1 голосов)

Португалец отыграл в Италии три года

Роналду сожалел о своем переходе в Ювентус

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду жалел о своем переходе в туринский клуб из мадридского "Реала". Данной информацией поделился ресурс Relevo.

Были месяцы, когда 37-летний форвард очень плохо чувствовал себя из-за этого. Он почти не общался со своими товарищами по команде, что отразилось на результатах клуба в Лиге чемпионов.

Читайте такжеРоналду хотел вернуться в Реал, но клуб ему отказал

Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года. Сумма трансфера составила 117 млн евро. Португалец провел в Турине три сезона, за время которых сыграл 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста. С туринским клубом португалец по два раза выигрывал Скудетто и Суперубок Италии.

Напомним, в последние дни 2022 года звездный нападающий оформил переход в саудовский "Аль-Наср.

Читайте такжеНевилл: Переход Роналду в Аль-Наср говорит о том, что предложение было просто ошеломляющим
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Реал (Мадрид) Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Relevo

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде