Роналду сожалел о своем переходе в Ювентус

Бывший нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду жалел о своем переходе в туринский клуб из мадридского "Реала". Данной информацией поделился ресурс Relevo.

Были месяцы, когда 37-летний форвард очень плохо чувствовал себя из-за этого. Он почти не общался со своими товарищами по команде, что отразилось на результатах клуба в Лиге чемпионов.

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Роналду перешел из "Реала" в "Ювентус" летом 2018 года. Сумма трансфера составила 117 млн евро. Португалец провел в Турине три сезона, за время которых сыграл 134 матча, забил 101 гол и отдал 22 ассиста. С туринским клубом португалец по два раза выигрывал Скудетто и Суперубок Италии.

Напомним, в последние дни 2022 года звездный нападающий оформил переход в саудовский "Аль-Наср.