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Аль-Наср анонсировал презентацию Роналду в качестве игрока команды - ФОТО

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Рон уже в дороге

Аль-Наср анонсировал презентацию Роналду в качестве игрока команды - ФОТО

instagram.com/AlNassr_FC

Новина українською

Саудовский "Аль-Наср" сделал анонс презентации португальского нападающего Криштиану Роналду в качестве нового игрока клуба.

Как сообщает клуб в социальных сетях, мероприятие пройдёт завтра, 3 января, на стадионе "Мрсул Парк" в 18:00 по киевскому времени.

Роналду был объявлен в качестве игрока "Аль-Насра" 30 декабря.

Последним клубом Роналду был "Манчестер Юнайтед", который разорвал с ним контракт после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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