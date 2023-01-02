Аль-Наср анонсировал презентацию Роналду в качестве игрока команды - ФОТО

Саудовский "Аль-Наср" сделал анонс презентации португальского нападающего Криштиану Роналду в качестве нового игрока клуба.

Как сообщает клуб в социальных сетях, мероприятие пройдёт завтра, 3 января, на стадионе "Мрсул Парк" в 18:00 по киевскому времени.

Роналду был объявлен в качестве игрока "Аль-Насра" 30 декабря.

Последним клубом Роналду был "Манчестер Юнайтед", который разорвал с ним контракт после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.