Аль-Наср анонсировал презентацию Роналду в качестве игрока команды - ФОТО
Рон уже в дороге
instagram.com/AlNassr_FC
Саудовский "Аль-Наср" сделал анонс презентации португальского нападающего Криштиану Роналду в качестве нового игрока клуба.
Как сообщает клуб в социальных сетях, мероприятие пройдёт завтра, 3 января, на стадионе "Мрсул Парк" в 18:00 по киевскому времени.
Роналду
Последним клубом Роналду был "Манчестер Юнайтед", который разорвал с ним контракт после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Вратарь Металлиста может продолжить карьеру в клубе-лидере УПЛ
- Экс-тренер Александрии возглавил Левый берег - СМИ
- В сети появилось ВИДЕО, как украинский самолет уничтожает воздушную цель возле Киева
- Ситуация с Петраковым, достижение Довбика, первое поражение ПСЖ. Главные новости за 1 января
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн