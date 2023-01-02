Неймар не поехал на похороны Пеле
Нападающий отправил в Бразилию венок
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Неймар не поехал на похороны Пеле в Бразилию. Он посетил тренировку "ПСЖ" вместо со всей командой.
Разнообразные СМИ сообщали, что Неймар отправится в Бразилию прощаться с кумиром после поражения с Лиге 1 от "Ланса" (1:3).
2 января в Бразилии проходит церемония прощания с легендарным нападающим. Гроб Пеле находится под крытым шатром в центре стадиона "Сан-Паулу", за который он и выступал.
Eterno #pele pic.twitter.com/oRUYsbU1Kj— Henrique Toth (@Henrique_Toth) January 2, 2023
Пеле, провел месяц в больнице Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, пока не скончался 29 декабря от почечной и сердечной недостаточности, бронхопневмонии и аденокарциномы толстой кишки.
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