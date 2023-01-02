21 из 30 игроков сборной Камеруна U17 дисквалифицированы после проверки их возраста

21 из 30 футболиста молодежной сборной Камеруна U17 дисквалифицированы за махинации с возрастом, сообщает Daily Mail. Летом федерация футбола Камеруна вызвала 44 игрока для слушания дела о предполагаемом мошенничестве с возрастом.

МРТ кистей рук показал, что биологический возраст футболистов не соответствует указанному в их документах.

"Камерунская федерация футбола информирует общественность о том, что в преддверии подготовки к турниру UNIFFAC Limbe 2023, который является квалификацией к следующему Кубку африканских наций U-17, 21 игрок из 30, находящихся в составе команды, не прошел проверку МРТ-тестами. Эти футболисты были немедленно выведены из состава команды. Поиски игроков для их замены уже ведутся. Это строгие указания президента федерации, направленные на то, чтобы положить конец фальсификации свидетельств о рождении, которые в прошлом запятнали имидж камерунского футбола", — говорится в заявлении федерации.

У общественности также есть опасения по поводу заявки основы Камеруна на Кубок африканских наций, так как состав так и не опубликован, хотя первая игра будет 16-го января.