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Претендент на Малиновского, признание Судакова, поражение Ливерпуля. Главные новости за 2 января

Общие новости
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А также о трансферах в УПЛ и результате соперника Шахтера по Лиге Европы

Претендент на Малиновского, признание Судакова, поражение Ливерпуля. Главные новости за 2 января

фото - Getty Images

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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 2 января

Марсель не оставляет попыток купить Малиновского

Французские СМИ сообщают, что "Аталанта" уже было отклонила одно предложение в отношении украинского хавбека. Теперь провансальцы готовят новое – они хотят арендовать Руслана с возможностью выкупить его летом. Указывается, что конкурентом "Марселя" остается "Тоттенхэм".

Лунин может сыграть первый матч Реала в 2023-м

Мадридский клуб объявил заявку на матч 1/16 Кубка Испании против "Касереньо". На игру не едет Тибо Куртуа, у которого проблемы со здоровьем. Насколько серьезны, неизвестно. На месте же Андрей Лунин, который и должен занять место в рамке. Напомним, что в нынешнем сезоне украинский вратарь уже отыграл 6 матчей в основе сливочных, когда бельгиец был травмирован.

УЕФА включил украинца в список потенциальных звезд

Эксперты Европейского футбольного союза выбрали 40 игроков, за которыми следует следить в 2023 году. Среди них есть и представитель Украины – хавбек "Шахтера" Георгий Судаков. В УЕФА подметили, что Георгий сыграл во всех шести матчах Лиги Чемпионов, отдал две результативные передачи и редко терял мяч. Интересно, что в 2022 УЕФА среди потенциальных звезд называл Михаила Мудрика.

Кравченко завершил карьеру игрока

Одесский "Черноморец" объявил о прекращении сотрудничества с завершающим карьеру 39-летним Сергеем Кравченко. Он начинал карьеру в "Шахтере", сделал себе имя в "Ворскле", не смог закрепиться в "Динамо" и семь сезонов провел в "Днепре", с которым доходил до финала Лиги Европы. В составе сборной Украины провел десять матчей. Ранее сообщалось, что Сергей станет помощником Руслана Ротаня в "Александрии".

О трансферах УПЛ

Максим Лунев покинул луганскую "Зарю", об этом сообщил сам клуб, за который вингер отыграл 114 матчей. Громов не поедет на сборы с "Днепр-1" и будет искать себе новую команду. К днепрянам может присоединиться вратарь "Металлиста" Орест Костик. Основной полузащитник "Миная" Алексей Хахлев также настроен искать себе новый клуб. "Александрия" может арендовать с правом выкупа форварда "Шахтера" Андрея Кулакова.

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Ливерпуль потерпел пятое поражение в чемпионате

На этот раз команда Клоппа играла на выезде с "Брентфордом". Проблемы начались после того, как Конате срезал в свои ворота. Перед перерывом Висса удвоил преимущество хозяев. Окслейд-Чемберлейн один гол отыграл, но Мбуемо развеял надежды на камбэк – 3:1 в пользу "Брентфорда", приблизившегося к "Ливерпулю" на расстояние двух очков. Мерсисайдцы идут шестыми.

Соперник Шахтера вернулся на четвертое место во Франции

"Ренн", с которым горняки сыграют в плей-офф Лиги Европы, принимал "Ниццу" и победил 2:1. Терье забил быстрый гол, а Буриго победный на 89-й минуте. "Ренн" занимает четвертое место, отставая от зоны Лиги Чемпионов на два балла. "Марсель" в свою очередь обыграл "Монпелье" 1:2, его отставание от "Ланса" составляет четыре очка.

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