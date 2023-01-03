У сборной Албании сменился главный тренер

Федерация футбола Албании достигла соглашения с бразильским тренером Сильвиньо (Сильвио Мендес Кампос Жуниор), что он возглавит национальную сборную страны.

48-летний специалист сменил на этой должности итальянца Эдоардо Рею. Помощниками Сильвиньо будут аргентинец Пабло Сабалета и бразилец Дорива. Соглашение с новым наставником рассчитано на 18 месяцев - до окончания Евро-2024.

Бразилец начал карьеру тренера в 2011 году и долгое время работал помощником, в том числе - три года в сборной Бразилии. Затем последовал самостоятельный опыт, Сильвиньо возглавлял французский "Лион" и бразильский "Коринтианс".

В квалификации Евро-2024 сборная Албании сыграет в группе Е с командами Польши, Чехии, Фарерских островов и Молдовы.

Официальное подписание контракта и презентация запланировано на 9 января.