Бывший защитник Зари подписал контракт с европейским клубом

Латвийский защитник Андрейс Цыганикс стал игроком польского клуба "Видзев". Трудовое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано на полтора года с возможностью продления еще на год.

Последним клубом Цыганикса был словацкий "ДАК 1904", за который он провел 47 матчей, забил четыре гола и оформил три ассиста. Футболист хорошо знаком украинским болельщикам: с 2020 по 2021 год он выступал за луганскую "Зарю". За украинский клуб Андрейс провел 29 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее он также играл за молодежные команды "Байера" "Виктории" Кельн, резерв "Шальке" и нидерландский "Камбюр".

"Честно говоря, был удивлен, когда получил информацию об интересе со стороны "Видзева". Проверил всю информацию о клубе, о болельщиках, об атмосфере на стадионе, если ты хочешь быть футболистом – тоже хочешь играть в этих условиях. Я не мог отказаться, потому что тогда бы не чувствовал, что меня здесь ждет. Воодушевлен этой перспективой", - приводит слова игрока клубная пресс-служба.

К слову, "Видзев" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.