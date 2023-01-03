Бывший защитник Зари подписал контракт с европейским клубом
Андрейс Цыганикс перебрался в Польшу
Фото: widzew.com
Латвийский защитник Андрейс Цыганикс стал игроком польского клуба "Видзев". Трудовое соглашение 25-летнего футболиста рассчитано на полтора года с возможностью продления еще на год.
Последним клубом Цыганикса был словацкий "ДАК 1904", за который он провел 47 матчей, забил четыре гола и оформил три ассиста. Футболист хорошо знаком украинским болельщикам: с 2020 по 2021 год он выступал за луганскую "Зарю". За украинский клуб Андрейс провел 29 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.
Ранее он также играл за молодежные команды "Байера" "Виктории" Кельн, резерв "Шальке" и нидерландский "Камбюр".
"Честно говоря, был удивлен, когда получил информацию об интересе со стороны "Видзева". Проверил всю информацию о клубе, о болельщиках, об атмосфере на стадионе, если ты хочешь быть футболистом – тоже хочешь играть в этих условиях. Я не мог отказаться, потому что тогда бы не чувствовал, что меня здесь ждет. Воодушевлен этой перспективой", - приводит слова игрока клубная пресс-служба.
К слову, "Видзев" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.
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