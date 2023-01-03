Фанаты попрощались, теперь это сделает семья. Сегодня пройдет закрытая церемония похорон Пеле
Прощай, Король футбола
В бразильском Сан-Паулу состоялась церемония прощания с легендарным Пеле. "Король Футбола" умер 29 декабря в возрасте 82 лет после длительной борьбы с раком. В понедельник, 2 января, гроб с телом Пеле привезли на стадион "Вила Белмиро", домашнюю арену "Сантоса", за который Пеле отыграл почти всю профессиональную карьеру.
Огромное количество болельщиков выстраивалось в очереди возле арены "Сантоса" с флагами и баннерами в честь Пеле. Все желающие смогли лично почтить память легенды.
Así llegó el cuerpo de Pelé al Estadio Urbano Caldeira, lugar en el que se le dará su último adiós.— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023
???? @OmarVV9, enviado especial.#Pelé pic.twitter.com/1e5s7w5b3e
AGORA! O corpo do Rei Pelé acabou de chegar na Vila Belmiro para o velório.— FutebolNews (@realfutebolnews) January 2, 2023
É a última vez que o melhor jogador de todos os tempos entra no estádio do Santos.pic.twitter.com/QTINGSiVip
Фотогалерея
Во вторник, 3 января, гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сан-Паулу и доставят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica, расположенное в 850 метрах от стадиона "Сантоса". Там состоится закрытая церемония похорон, куда будут допущены только семья и друзья Пеле.
Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.
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