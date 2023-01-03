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Фанаты попрощались, теперь это сделает семья. Сегодня пройдет закрытая церемония похорон Пеле

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Прощай, Король футбола

Фанаты попрощались, теперь это сделает семья. Сегодня пройдет закрытая церемония похорон Пеле

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В бразильском Сан-Паулу состоялась церемония прощания с легендарным Пеле. "Король Футбола" умер 29 декабря в возрасте 82 лет после длительной борьбы с раком. В понедельник, 2 января, гроб с телом Пеле привезли на стадион "Вила Белмиро", домашнюю арену "Сантоса", за который Пеле отыграл почти всю профессиональную карьеру.

Огромное количество болельщиков выстраивалось в очереди возле арены "Сантоса" с флагами и баннерами в честь Пеле. Все желающие смогли лично почтить память легенды.

Фотогалерея

Фанаты попрощались, теперь это сделает семья. Сегодня пройдет закрытая церемония похорон Пеле - фото 1Фанаты попрощались, теперь это сделает семья. Сегодня пройдет закрытая церемония похорон Пеле - фото 2Фанаты попрощались, теперь это сделает семья. Сегодня пройдет закрытая церемония похорон Пеле - фото 3Фанаты попрощались, теперь это сделает семья. Сегодня пройдет закрытая церемония похорон Пеле - фото 4

Во вторник, 3 января, гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сан-Паулу и доставят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica, расположенное в 850 метрах от стадиона "Сантоса". Там состоится закрытая церемония похорон, куда будут допущены только семья и друзья Пеле.

Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.

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В статье: Пеле
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