Фанаты попрощались, теперь это сделает семья. Сегодня пройдет закрытая церемония похорон Пеле

В бразильском Сан-Паулу состоялась церемония прощания с легендарным Пеле. "Король Футбола" умер 29 декабря в возрасте 82 лет после длительной борьбы с раком. В понедельник, 2 января, гроб с телом Пеле привезли на стадион "Вила Белмиро", домашнюю арену "Сантоса", за который Пеле отыграл почти всю профессиональную карьеру.

Огромное количество болельщиков выстраивалось в очереди возле арены "Сантоса" с флагами и баннерами в честь Пеле. Все желающие смогли лично почтить память легенды.

Así llegó el cuerpo de Pelé al Estadio Urbano Caldeira, lugar en el que se le dará su último adiós.



???? @OmarVV9, enviado especial.#Pelé pic.twitter.com/1e5s7w5b3e — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) January 2, 2023

AGORA! O corpo do Rei Pelé acabou de chegar na Vila Belmiro para o velório.



É a última vez que o melhor jogador de todos os tempos entra no estádio do Santos.pic.twitter.com/QTINGSiVip — FutebolNews (@realfutebolnews) January 2, 2023

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Во вторник, 3 января, гроб с телом Пеле пронесут по улицам Сан-Паулу и доставят на кладбище Memorial Necropole Ecumenica, расположенное в 850 метрах от стадиона "Сантоса". Там состоится закрытая церемония похорон, куда будут допущены только семья и друзья Пеле.

Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). Он был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.