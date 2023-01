Фанаты попрощались, теперь это сделает семья. Сегодня пройдет закрытая церемония похорон Пеле

В бразильском Сан-Паулу состоялась церемония прощания с легендарным Пеле. "Король Футбола" умер 29 декабря в возрасте 82 лет после длительной борьбы с раком. В понедельник, 2 января, гроб с телом Пеле привезли на стадион "Вила Белмиро", домашнюю арену "Сантоса", за который Пеле отыграл почти всю профессиональную карьеру.

Огромное количество болельщиков выстраивалось в очереди возле арены "Сантоса" с флагами и баннерами в честь Пеле. Все желающие смогли лично почтить память легенды.

AGORA! O corpo do Rei Pelé acabou de chegar na Vila Belmiro para o velório.



É a última vez que o melhor jogador de todos os tempos entra no estádio do Santos.pic.twitter.com/QTINGSiVip