Роналду успешно прошел медосмотр в Аль-Насре - ФОТО

Нападающий Криштиану Роналду успешно прошел медицинский осмотр в "Аль-Насре". Об этом португалец сообщил на своей странице в соцсети.

Сегодня 37-летний форвард будет представлен болельщикам саудовского клуба. Презентация начнется в 18.00 по киевскому времени.

Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Последним клубом Роналду был "Манчестер Юнайтед", который разорвал с ним контракт после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.