Роналду успешно прошел медосмотр в Аль-Насре - ФОТО
Презентация уже сегодня
twitter.com/AlNassrFC_EN
Нападающий Криштиану Роналду успешно прошел медицинский осмотр в "Аль-Насре". Об этом португалец сообщил на своей странице в соцсети.
Сегодня 37-летний форвард будет представлен болельщикам саудовского клуба. Презентация начнется в 18.00 по киевскому времени.
Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.
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Последним клубом Роналду был "Манчестер Юнайтед", который разорвал с ним контракт после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2023 в 17:21
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