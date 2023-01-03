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Роналду успешно прошел медосмотр в Аль-Насре - ФОТО

Общие новости
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Презентация уже сегодня

Роналду успешно прошел медосмотр в Аль-Насре - ФОТО

twitter.com/AlNassrFC_EN

Новина українською

Нападающий Криштиану Роналду успешно прошел медицинский осмотр в "Аль-Насре". Об этом португалец сообщил на своей странице в соцсети.

Сегодня 37-летний форвард будет представлен болельщикам саудовского клуба. Презентация начнется в 18.00 по киевскому времени.

Роналду подписал контракт с "Аль-Насром" 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.

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Последним клубом Роналду был "Манчестер Юнайтед", который разорвал с ним контракт после скандального интервью журналисту Пирсу Моргану.

Роналду успешно прошел медосмотр в Аль-Насре - ФОТО - изображение 1
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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.01.2023 в 17:21
Как мило, шейх своей девочке желтые розы подарил
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