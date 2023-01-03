Роналду: У меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США, даже в Португалии

Криштиану Роналду дал первую пресс-конференцию после перехода в "Аль-Наср". "В Европе моя работа завершена. Я выиграл все, выступал за самые большие европейские клубы", – сказал португалец.

Роналду подписал соглашение до 2025-го года. Сообщалось, что помимо игры в футбол, Роналду будет выполнять функции амбассадора.

– Криштиану, вы всегда были амбициозны. Чего вы хотите добиться на поле и за его пределами в Саудовский Аравии?

– Как я сказал, для меня это не только великолепная футбольная возможность, но и (шанс) изменить менталитет нового поколения.

Никто этого не знает, но сейчас я могу сказать: у меня было множество вариантов в Европе, много клубов в Бразилии, в Австралии, в США. Даже в Португалии многие команды пытались подписать меня, но я дал слово этому клубу, чтобы развивать не только футбол, но и другие вещи в этой замечательной стране.

Для меня это серьезный вызов. Я знаю, чего хочу, и также знаю, чего не хочу. Для меня это хорошая возможность что-то поменять, помочь своими знаниями и своим опытом в развитии многих важных аспектов. Многие, вероятно, не знают этого, но у "Аль-Насра" есть и женская команда. Я хочу привнести иной взгляд, другую точку зрения, именно поэтому я воспользовался этой возможностью, – сказал португалец.

– Вы завоевали Европу. Теперь вас ждет новый старт в Азии. Каково это – оказаться в Саудовской Аравии?

– Пока все здорово. Я горд, что принял это важное решение в футболе и в своей жизни.

Как вы сказали ранее, в Европе моя работа завершена. Я выиграл все, выступал за самые большие европейские клубы. Теперь передо мной новый вызов в Азии, как вы сказали.

Я рад, что "Аль-Наср" предоставил мне эту возможность не только ради развития футбола, но и ради нового поколения и также ради женщин, ради молодых ребят. Для меня это вызов, но в то же время я счастлив и очень горд, – сказал форвард на презентации в качестве игрока клуба.