Немного попутал. Роналду на презентации в Аль-Насре (Саудовская Аравия) заявил, что приехал в Южную Африку

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии сегодня, третьего января 2023-го года, презентовал звездного новичка Криштиану Роналду. В ходе церемонии состоялась, в частности, и пресс-конференция игрока.

На ней случился конфуз. Роналду, комментируя развитие своей карьеры, заявил, что прихал в Южную Африку.

Добавим, что Роналду также заявил, что у него было много предложений относительно продолжению карьеры, в том числе и из Европы. Также отметим, что тренер "Аль-Насра" заявил, что хочет сделать Роналду счастливым.

Португалец подписал контракт с аравийским клубом до лета 2025-го года.

Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa ????pic.twitter.com/2wjlh5giQ5