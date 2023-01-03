Немного попутал. Роналду на презентации в Аль-Насре (Саудовская Аравия) заявил, что приехал в Южную Африку
И заверил, что для него это не конец карьеры
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аль-Наср" из Саудовской Аравии сегодня, третьего января 2023-го года, презентовал звездного новичка Криштиану Роналду. В ходе церемонии состоялась, в частности, и пресс-конференция игрока.
На ней случился конфуз. Роналду, комментируя развитие своей карьеры, заявил, что прихал в Южную Африку.
"Для меня переезд в Южную Африку – это не конец карьеры. Я думаю, что мы не беспокоимся о том, что скажут люди", - отметил португалец.
Добавим, что Роналду также заявил, что у него было много предложений относительно продолжению карьеры, в том числе и из Европы. Также отметим, что тренер "Аль-Насра" заявил, что хочет сделать Роналду счастливым.
Португалец подписал контракт с аравийским клубом до лета 2025-го года.
Cristiano Ronaldo accidentally said he was playing in South Africa ????pic.twitter.com/2wjlh5giQ5— SPORTbible (@sportbible) January 3, 2023
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