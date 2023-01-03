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Немного попутал. Роналду на презентации в Аль-Насре (Саудовская Аравия) заявил, что приехал в Южную Африку

Общие новости
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И заверил, что для него это не конец карьеры

Немного попутал. Роналду на презентации в Аль-Насре (Саудовская Аравия) заявил, что приехал в Южную Африку

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Аль-Наср" из Саудовской Аравии сегодня, третьего января 2023-го года, презентовал звездного новичка Криштиану Роналду. В ходе церемонии состоялась, в частности, и пресс-конференция игрока.

На ней случился конфуз. Роналду, комментируя развитие своей карьеры, заявил, что прихал в Южную Африку.

"Для меня переезд в Южную Африку – это не конец карьеры. Я думаю, что мы не беспокоимся о том, что скажут люди", - отметил португалец.

Добавим, что Роналду также заявил, что у него было много предложений относительно продолжению карьеры, в том числе и из Европы. Также отметим, что тренер "Аль-Насра" заявил, что хочет сделать Роналду счастливым.

Португалец подписал контракт с аравийским клубом до лета 2025-го года.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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