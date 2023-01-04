Мудрика и Малиновского зовут в АПЛ, победа Лунина, конфуз Роналду. Главные новости за 3 января

Лидер АПЛ "Арсенал" в нервном матче расписал нули с "Ньюкаслом", но это не пошатнуло его позицию. Параллельно "МЮ" добыл 6-ю победу подряд в АПЛ и благодаря этому поднялся сразу в ТОП-4. Уход Роналду явно пошел манкунианцам на пользу. Ну, и еще отмечаем разгром "Брайтоном" "Эвертона" Виталия Миколенко - еще никогда позиции Френка Лэмпарда на посту тренера "Ирисок" не были такими шаткими.

Поединок чемпиона Испании против команды 4-го дивизиона получился предсказуемым. Лидер выпустил второй состав и всячески избегал активностей, разродившись единственным голом под конец игры - постарался Родриго. Наш Андрей Лунин скучал на воротах Мадрида все 90 минут без малейшей работы.

Главный инсайдер современного футбола Фабрицио Романо сообщил, что "Канониры" улучшили первоначальное предложение "Шахтеру" по Михаилу Мудрику с 40 млн евро до 50 млн; при этом бонусы оставили на месте. "Горняки" сейчас в раздумьях. Sky Sports тем временем информирует, что "Арсенал" будет готов заплатить до 85 млн фунтов за украинца.

Об этом пишет итальянская пресса. "Шпоры" предлагают "Аталанте" аренду до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной в случае достижения Русланом оговоренных показателей. В этом сезоне Малиновский почти не попадает в основу бергамасков, так что переезд в Лондон пошел бы всем на пользу.

Сумма сделки, если верить СМИ, составит 127 млн евро - именно такая клаусула прописана в контракте Энцо Фернандеса с "Бенфикой". Сам аргентинец уже согласовал с "Челси" личный контракт и уведомил "Орлов" о желании уйти. До трансфера остались считанные дни.

Криштиану Роналду успешно прошел медосмотр в "Аль-Насре" и был представлен публике, которая встретила его восхищением крайней степени. Каждое касание мяча португальцем сопровождалось аплодисментами. При этом сам Роналду изрядно оконфузился, когда, выступая перед собравшимися, перепутал Саудовскую Аравию с Южной Африкой.