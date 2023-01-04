Английский ветеран и немецкий мозг Мадрида. Сегодня День рождения у Милнера и Крооса

Джеймс Филип Милнер родился 4 января 1986 года. Английский футболист, полузащитник клуба "Ливерпуль". Ранее выступал за "Лидс Юнайтед", "Суиндон Таун", "Ньюкасл Юнайтед", "Астон Виллу", "Манчестер Сити" и сборную Англии. "Железный человек" с 2009-го по 2016-й защищал цвета сборной Англии. Милнер выиграл все клубные трофеи с "Ливерпулем".

Тони Кроос родился 4 января 1990 года в городе Грайфсвальд. Немецкий футболист, полузащитник клуба "Реал Мадрид". Выступал за национальную сборную Германии в течение 11 лет. Первый немецкий игрок в истории, ставший пятикратным победителем Лиги чемпионов УЕФА. Также чемпион мира по футболу 2014 года.