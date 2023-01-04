Вопреки законам физики. Mercedes в перерыве матча по американскому футболу устроил гонки своих элетрокаров - ВИДЕО
Почти фантастическое, но реальное видео
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31 декабря, во время репортажа ESPN полуфинала плей-офф студенческой лиги по американскому футболу, автопроизводитель Mercedes устроил шикарное шоу со своими электрокарами.
Mercedes вмести с партнерами (в том числе и Disney) при применении технологии смешанной реальности, превратили поле в гоночную трассу с элементами невесомости, где четыре полностью электрические модели авто буквально бросили вызов законам физики, продемонстрировав при этом, потрясающую управляемость.
Выглядело действительно эффектно, и можно даже сказать фантастично. Однако это уже реальность. Хоть и все-таки со спецэффектами.
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