Босния назначила нового главного тренера. Он уже руководил сборной 22 года назад
Бывший главный тренер Черногории
Фото: twitter.com/NFSBiH
Босния и Герцеговина объявила о назначении нового главного тренера – Фарук Хаджибегич. 65-летний специалист уже руководил национальной командой в 1999-м году и провел с ней 7 матчей.
Последней командой Фарука был "МК Алжир", но он так и не провел с ним ни одного матча. До этого специалист тренировал полтора года сборную Черногории.
Он руководил командой Монтенегро с июля 2019-го по декабрь 2020-го.
В среднем Фарук задерживается в команде не больше чем на год. Его лучшим достижением можно назвать тренерство в "Бетисе".
Он протренировал команду из "Севильи" всего в 3-х матчах в конце 90-х.
Predstavljanje novog selektora Faruka Hadžibegića u prostorijama Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. #NFSBiH #zmajevi #reprezentacijabih pic.twitter.com/4lnPdSfoBe— NFS BIH (@NFSBiH) January 4, 2023
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