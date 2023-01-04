Босния назначила нового главного тренера. Он уже руководил сборной 22 года назад

Босния и Герцеговина объявила о назначении нового главного тренера – Фарук Хаджибегич. 65-летний специалист уже руководил национальной командой в 1999-м году и провел с ней 7 матчей.

Последней командой Фарука был "МК Алжир", но он так и не провел с ним ни одного матча. До этого специалист тренировал полтора года сборную Черногории.

Он руководил командой Монтенегро с июля 2019-го по декабрь 2020-го.

В среднем Фарук задерживается в команде не больше чем на год. Его лучшим достижением можно назвать тренерство в "Бетисе".

Он протренировал команду из "Севильи" всего в 3-х матчах в конце 90-х.