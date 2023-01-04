  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Босния назначила нового главного тренера. Он уже руководил сборной 22 года назад

Общие новости
(1 голосов)

Бывший главный тренер Черногории

Босния назначила нового главного тренера. Он уже руководил сборной 22 года назад

Фото: twitter.com/NFSBiH

Новина українською

Босния и Герцеговина объявила о назначении нового главного тренера – Фарук Хаджибегич. 65-летний специалист уже руководил национальной командой в 1999-м году и провел с ней 7 матчей.

Последней командой Фарука был "МК Алжир", но он так и не провел с ним ни одного матча. До этого специалист тренировал полтора года сборную Черногории.

Он руководил командой Монтенегро с июля 2019-го по декабрь 2020-го.

В среднем Фарук задерживается в команде не больше чем на год. Его лучшим достижением можно назвать тренерство в "Бетисе".

Он протренировал команду из "Севильи" всего в 3-х матчах в конце 90-х.

По теме
yellow-arrow
Роналду не сможет дебютировать за Аль-Наср в ближайших матчах. У него 2 матча дисквалификации за разбитый телефон
yellow-arrow
Вопреки законам физики. Mercedes в перерыве матча по американскому футболу устроил гонки своих элетрокаров - ВИДЕО
yellow-arrow
Английский ветеран и немецкий мозг Мадрида. Сегодня День рождения у Милнера и Крооса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Босния и Герцеговина
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде