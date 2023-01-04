Роналду не сможет дебютировать за Аль-Наср в ближайших матчах. У него 2 матча дисквалификации за разбитый телефон
Дисквалификации переносятся в новые лиги после трансферов
Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN
Криштиану Роналду не дебютирует завтра за "Аль-Наср". У португальца 2 матча дисквалификации из АПЛ за разбитый телефон мальчика-аутиста в прошлом сезоне.
Решение о дисквалификации было принято на следующий день после расторжения контракта с "МЮ". Регламент ФИФА гласит, что подобная санкция переносится на новый чемпионат после трансфера. Роналду, естесственно, не отбыл двухматчевую дисквалификацию.
Таким образом Криштиану не сыграет за "Аль-Наср" в завтрашнем матче против "Аль-Таи" и против "Аль-Шабаба" 14-го января.
Криштиану выйдет на поле в футболке саудовского клуба не раньше 21-января в матче с "Аль-Иттифаком". "Аль-Наср" идет на 1 месте в чемпионате, но у "Аль-Шабаба" и "Аль-Иттифаком" по матчу в запасе.
Напомним, что Роналду в апреле прошлого года после поражения от "Эвертона" выхватил телефон мальчика с аутизмом и разбил его об пол. Позже он принес извинения, а его поведение было признано FA "опасным".
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