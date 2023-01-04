  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Роналду не сможет дебютировать за Аль-Наср в ближайших матчах. У него 2 матча дисквалификации за разбитый телефон

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Дисквалификации переносятся в новые лиги после трансферов

Роналду не сможет дебютировать за Аль-Наср в ближайших матчах. У него 2 матча дисквалификации за разбитый телефон

Фото: twitter.com/AlNassrFC_EN

Новина українською

Криштиану Роналду не дебютирует завтра за "Аль-Наср". У португальца 2 матча дисквалификации из АПЛ за разбитый телефон мальчика-аутиста в прошлом сезоне.

Решение о дисквалификации было принято на следующий день после расторжения контракта с "МЮ". Регламент ФИФА гласит, что подобная санкция переносится на новый чемпионат после трансфера. Роналду, естесственно, не отбыл двухматчевую дисквалификацию.

Читайте также Немного попутал. Роналду на презентации в Аль-Насре (Саудовская Аравия) заявил, что приехал в Южную Африку

Таким образом Криштиану не сыграет за "Аль-Наср" в завтрашнем матче против "Аль-Таи" и против "Аль-Шабаба" 14-го января.

Криштиану выйдет на поле в футболке саудовского клуба не раньше 21-января в матче с "Аль-Иттифаком". "Аль-Наср" идет на 1 месте в чемпионате, но у "Аль-Шабаба" и "Аль-Иттифаком" по матчу в запасе.

Читайте также Эдди Хау опроверг информацию, что у Роналду в контракте есть пункт об аренде в Ньюкасл

Напомним, что Роналду в апреле прошлого года после поражения от "Эвертона" выхватил телефон мальчика с аутизмом и разбил его об пол. Позже он принес извинения, а его поведение было признано FA "опасным".

По теме
yellow-arrow
Босния назначила нового главного тренера. Он уже руководил сборной 22 года назад
yellow-arrow
Вопреки законам физики. Mercedes в перерыве матча по американскому футболу устроил гонки своих элетрокаров - ВИДЕО
yellow-arrow
Английский ветеран и немецкий мозг Мадрида. Сегодня День рождения у Милнера и Крооса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде