Роналду не сможет дебютировать за Аль-Наср в ближайших матчах. У него 2 матча дисквалификации за разбитый телефон

Криштиану Роналду не дебютирует завтра за "Аль-Наср". У португальца 2 матча дисквалификации из АПЛ за разбитый телефон мальчика-аутиста в прошлом сезоне.

Решение о дисквалификации было принято на следующий день после расторжения контракта с "МЮ". Регламент ФИФА гласит, что подобная санкция переносится на новый чемпионат после трансфера. Роналду, естесственно, не отбыл двухматчевую дисквалификацию.

Таким образом Криштиану не сыграет за "Аль-Наср" в завтрашнем матче против "Аль-Таи" и против "Аль-Шабаба" 14-го января.

Криштиану выйдет на поле в футболке саудовского клуба не раньше 21-января в матче с "Аль-Иттифаком". "Аль-Наср" идет на 1 месте в чемпионате, но у "Аль-Шабаба" и "Аль-Иттифаком" по матчу в запасе.

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Напомним, что Роналду в апреле прошлого года после поражения от "Эвертона" выхватил телефон мальчика с аутизмом и разбил его об пол. Позже он принес извинения, а его поведение было признано FA "опасным".