Челси собирается перехватить Мудрика, Тоттенхэм вернулся за Малиновским. Главные новости за 4 января

UA-Футбол составил подборку главных новостей за среду, 4 января.

Директор "Шахтёра" Дарио Срна планирует полёт в Лондон для переговоров по Михаилу Мудрику, сообщает Фабрицио Романо. Также хорват посетит матча "Челси" – "Манчестер Сити", который состоится в четверг. За сутки Срна должен провести встречу с представителями "Челси" и "Арсенала". "Канониры" остаются приоритетом для игрока, но "Челси" готов заплатить больше соседей – порядка 80 миллионов евро.

Полузащитник "Бенфики" Энцо Фернандес остаётся приоритетом "Челси" на зимнее ТО. При этом "синие" не планируют выплачивать клаусулу игрока в размере 127 млн евро, сообщает ESPN. В переговоры между клубами вошёл португальский суперагент Жорже Мендеш, который пытается помочь сторонам придти к компромиссу. Лондонцы надеются снизить ценник на 21-летнего аргентинца и отказываются выплачивать всю сумму одним траншем.

После закрытия трансферного окна в АПЛ может оказаться ещё один украинский футболист. По информации Sky Sports, "Тоттенхэм" вернулся к идее подписания Руслана Малиновского. В Лондоне надеются, что "Аталанта" будет готова снизить ценник на игрока после его невыразительного осеннего отрезка. Предел для "шпор" – 13-15 миллионов евро. Также интерес к Малиновскому сохраняют "Вест Хэм" и "Марсель".

Неофициальный сайт "Днепра", так называемый "Причал", сообщает о том, что шесть игроков харьковского "Металлиста" пройдут зимний сбор с "Днепром-1". Кроме ранее озвученных Вячеслава Танковского и Евгения Подлепенца, получить приверженность Кучера попробуют Максим Прядун, Орест Костик, Егор Клименчук и Богдан Порох. Отметим, что сбор состоится в Турции.

Дебют Криштиану Роналду за "Аль-Наср" придётся отложить минимум до 21 января. Всему виной 2-матчевая дисквалификация в АПЛ после того, как CR7 разбил телефон несовершеннолетнему фанату с задержкой в развитии. Регламент ФИФА гласит, что подобные санкции переносятся на новый чемпионат даже после трансфера. Таким образом Криштиану не сыграет в сегодняшнем матче против "Аль-Таи" и против "Аль-Шабаба" 14-го января.