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Из-за инцидента с насилием. В сборной США произошла смена тренера

Общие новости
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Ведется расследование

Из-за инцидента с насилием. В сборной США произошла смена тренера

Фото: ussoccer.com

Новина українською

На тренерском мостике сборной США произошла замена. Вместо Грегга Берхалтера был назначен Энтони Хадсон.

Хадсон будет исполнять обязанности главного тренера на предстоящий январский сбор. 41-летний специалист ранее возглавлял сборную США U-20, а затем стал ассистентом наставника в первой команде. Кроме того, он работал в национальных командах Бахрейна и Новой Зеландии.

Берхалтер был отстранен от работы с командой из-за расследования инцидента. Федерации футбола США во время ЧМ-2022 в Катаре поступило сообщение о том, что со стороны Грегга был случай насилия в адрес своей будущей жены в 1991 году. Для расследования даже нанята юридическая фирма.

Под руководством Хадсона американцы готовятся провести два ближайших поединка. 25 января США сыграет с Сербией, а 28 января примут Колумбию.

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В статье: США
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Источник:
ussoccer.com

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