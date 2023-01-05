Из-за инцидента с насилием. В сборной США произошла смена тренера
Ведется расследование
Фото: ussoccer.com
На тренерском мостике сборной США произошла замена. Вместо Грегга Берхалтера был назначен Энтони Хадсон.
Хадсон будет исполнять обязанности главного тренера на предстоящий январский сбор. 41-летний специалист ранее возглавлял сборную США U-20, а затем стал ассистентом наставника в первой команде. Кроме того, он работал в национальных командах Бахрейна и Новой Зеландии.
Берхалтер был отстранен от работы с командой из-за расследования инцидента. Федерации футбола США во время ЧМ-2022 в Катаре поступило сообщение о том, что со стороны Грегга был случай насилия в адрес своей будущей жены в 1991 году. Для расследования даже нанята юридическая фирма.
Под руководством Хадсона американцы готовятся провести два ближайших поединка. 25 января США сыграет с Сербией, а 28 января примут Колумбию.
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