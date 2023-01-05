Роналду будет жить с Джорджиной, хотя в Саудовской Аравии это запрещено
Местные власти не разрешают подобных вещей
Фото: tycsports
Новичок "Аль-Насра" Криштиану Роналду уже переехал с семьей в Саудовскую Аравию и потихоньку осваивается в новой стране. Правда, при этом, португалец нарушит законы этого государства.
Дело в том, что в Саудовской Аравии не разрешают вместе жить парам, которые не расписаны официально. Однако для Роналду и его гражданской жены Джорджины Родригес этот запрет не будет касаться, сообщает TyC Sports.
"Хотя законы страны по-прежнему запрещают совместное проживание без брачного контракта, власти в последнее время стали закрывать глаза на это и больше не преследуют иностранные пары. Хотя к закону обращаются, когда есть проблема или преступление", – заявил один из юристов.
Джорджина должна получить визу для проживания в Саудовской Аравии, и у нее есть два варианта. Согласно первому из них девушка заключит контракт на работу в "Аль-Насре" на должности, которую предложит клуб. Второй вариант предусматривает оформление туристической визы, которая позволит непрерывно находиться в стране в течение 90 дней. Дипломатические представительства не могут выдать визу женщине, которая не замужем, но в некоторых случаях этот запрет не соблюдается.
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