Аль-Наср хочет нарушить правила ФИФА, чтобы Роналду дебютировал как можно скорее
Деньги не проблема
Фото: twitter.com/Cristiano
"Аль-Наср" хочет, чтобы Криштиану Роналду дебютировал как можно скорее. Для этого саудовский клуб готов нарушить правила ФИФА и использовать португальца в следующем матче, несмотря на дисквалификацию.
Клуб хочет использовать нападающего уже в следующем матче, который был перенесен на 6 января из-за погодных условий. "Аль-Наср" сыграет с "Аль-Таи" в 17:00.
Это грозит денежным штрафом "Аль-Насру", на который клуб готов пойти. Больше саудитов беспокоят санкции, которые ФИФА имеет право применить по отношению к игроку.
В клубе изучают вопрос, как обойти дисквалификацию.
Напомним, что Роналду дисквалифицировали на 2 матча за разбитый телефон мальчика-аутиста. Санкция вступила в силу после ухода Криштиану из "МЮ", но, согласно правилам ФИФА, она распространяется на все национальные лиги.
Если "Аль-Насру" не удастся найти способ обойти дисквалификацию, Криштиану выйдет на поле только 21-го января.
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