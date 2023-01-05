Аль-Наср хочет нарушить правила ФИФА, чтобы Роналду дебютировал как можно скорее

"Аль-Наср" хочет, чтобы Криштиану Роналду дебютировал как можно скорее. Для этого саудовский клуб готов нарушить правила ФИФА и использовать португальца в следующем матче, несмотря на дисквалификацию.

Клуб хочет использовать нападающего уже в следующем матче, который был перенесен на 6 января из-за погодных условий. "Аль-Наср" сыграет с "Аль-Таи" в 17:00.

Это грозит денежным штрафом "Аль-Насру", на который клуб готов пойти. Больше саудитов беспокоят санкции, которые ФИФА имеет право применить по отношению к игроку.

В клубе изучают вопрос, как обойти дисквалификацию.

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Напомним, что Роналду дисквалифицировали на 2 матча за разбитый телефон мальчика-аутиста. Санкция вступила в силу после ухода Криштиану из "МЮ", но, согласно правилам ФИФА, она распространяется на все национальные лиги.

Если "Аль-Насру" не удастся найти способ обойти дисквалификацию, Криштиану выйдет на поле только 21-го января.