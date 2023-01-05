Роналду не могут зарегистрировать в Аль-Насре. В клубе лимит на легионеров
Дебют откладывается по ещё одной причине
Фото: twitter.com/AlNassrFC
Дебют Криштиану Роналду откладывается на неопределенный срок. Помимо действующей двухматчевой дисквалификации, португалец не вписывается в лимит на легионеров в лиге Саудовской Аравии, сообщает RMC Sport.
"Аль-Наср" пока не зарегистрировал Криштиану, так как ему просто нет места в клубе. Сообщается, что идут переговоры о трансферах "на выход" для иностранцев, на которых в клубе не рассчитывают.
В каждой команде саудовской лиги может быть не больше 8-ми легионеров. Роналду сейчас 9-й.
Легионеры "Аль-Насра", помимо Криштиану: Давид Оспина, Гислен Конан и Альваро Гонсалес, Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес, Талиска, а также Венсан Абубакар.
Напомним, что у Роналду также двухматчевая дисквалификация, которая распространяется и на новый чемпионат португальца.
Свой следующий матч "Аль-Наср" сыграет с "Аль-Таи" в 17:00.
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