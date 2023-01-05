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Роналду не могут зарегистрировать в Аль-Насре. В клубе лимит на легионеров

Общие новости
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Дебют откладывается по ещё одной причине

Роналду не могут зарегистрировать в Аль-Насре. В клубе лимит на легионеров

Фото: twitter.com/AlNassrFC

Новина українською

Дебют Криштиану Роналду откладывается на неопределенный срок. Помимо действующей двухматчевой дисквалификации, португалец не вписывается в лимит на легионеров в лиге Саудовской Аравии, сообщает RMC Sport.

"Аль-Наср" пока не зарегистрировал Криштиану, так как ему просто нет места в клубе. Сообщается, что идут переговоры о трансферах "на выход" для иностранцев, на которых в клубе не рассчитывают.

В каждой команде саудовской лиги может быть не больше 8-ми легионеров. Роналду сейчас 9-й.

Легионеры "Аль-Насра", помимо Криштиану: Давид Оспина, Гислен Конан и Альваро Гонсалес, Луис Густаво, Жалолиддин Машарипов, Гонсало Мартинес, Талиска, а также Венсан Абубакар.

Напомним, что у Роналду также двухматчевая дисквалификация, которая распространяется и на новый чемпионат португальца.

Свой следующий матч "Аль-Наср" сыграет с "Аль-Таи" в 17:00.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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