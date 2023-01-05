Игрок сборной Мартиники пытался провезти во Францию 100 кг кокаина

29-летний игрок сборной Мартиники (островная префектура Франции в Карибском море) Жан-Мануэль Недра и его девушка были задержаны 31 декабря с более чем 100 кг кокаина в чемоданах.

Они были задержаны в аэропорту Руасси (Франция), а прибыли из столицы Мартиники Фор-де-Франс.

Путешественников проверили таможенники, которые обнаружили в их багаже ​​50,7 кг и 53 кг кокаина соответственно.

В клубе сразу же заявили что не причастны к инциденту, и что Недра путешествовал в частном порядке.

В среду, 4 января, прошло судебное заседание. Футболиста по его итогам заключили под стражу, а девушку отпустили под судебный надзор.

Ну и отметим, что Недра по местным меркам Мартиники довольно известный футболист, который отыграл за свою сборную 20 матчей.