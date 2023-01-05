Игрок сборной Мартиники пытался провезти во Францию 100 кг кокаина
Его с другом задержали в одном из французских аэропортов
фото из свободных источников
29-летний игрок сборной Мартиники (островная префектура Франции в Карибском море) Жан-Мануэль Недра и его девушка были задержаны 31 декабря с более чем 100 кг кокаина в чемоданах.
Они были задержаны в аэропорту Руасси (Франция), а прибыли из столицы Мартиники Фор-де-Франс.
Путешественников проверили таможенники, которые обнаружили в их багаже 50,7 кг и 53 кг кокаина соответственно.
В клубе сразу же заявили что не причастны к инциденту, и что Недра путешествовал в частном порядке.
В среду, 4 января, прошло судебное заседание. Футболиста по его итогам заключили под стражу, а девушку отпустили под судебный надзор.
Ну и отметим, что Недра по местным меркам Мартиники довольно известный футболист, который отыграл за свою сборную 20 матчей.
Популярное сейчас
- Арсенал не будет участвовать в аукционе за Мудрика. У клуба есть свои финансовые лимиты
- Красотка дня. Яркая жена 65-миллионного испанского защитника Челси. ФОТО
- Генерал Павлюк – о возможном наступлении РФ на Киев: Сейчас граница с Беларусью – это минные поля
- Претендент на Малиновского, признание Судакова, поражение Ливерпуля. Главные новости за 2 января
- Соблазнительный Санта и ангел. Как Ирина Морозюк поздравляла поклонников с Новым годом. ФОТО
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО