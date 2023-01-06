У Чеферина не нашлось конкурентов на кресло президента УЕФА
Война с Суперлигой продолжится
Фото: сайт uefa
УЕФА объявил, что к 5-му января получил только одну кандидатуру на должность главы союза – это действующий президент Александер Чеферин. Он избирается на четырехлетний срок.
Параллельно пройдут выборы ещё нескольких важных должностей.
Кандидаты на должность вице-президента ФИФА:
1. Шандор Чаньи, Венгрия (баллотируется на переизбрание);
2. Ари Лахти, Финляндия.
Кандидаты на должность вице-президента ФИФА, зарезервированные для четырех британских ассоциаций (Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса):
1. Дебби Хьюитт, Англия;
2. Дэвид Мартин, Северная Ирландия (баллотируется на переизбрание).
Кандидаты на должность члена Совета ФИФА:
1. Фернандо Гомеш, Португалия;
2. Ноэль Ле Граэ*, Франция (баллотируется на переизбрание(.
Кандидат на одну должность обычного члена Совета ФИФА (двухлетний срок):
1. Бернд Нойендорф, Германия
Также к 5 февраля должны быть поданы кандидатуры на места в Исполкоме УЕФА (восемь членов на четырехлетний срок и один на двухлетний).
Кандидатуры будут избраны 5 апреля на 47-м Очередном конгрессе УЕФА в Лиссабоне.
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