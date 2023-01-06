У Чеферина не нашлось конкурентов на кресло президента УЕФА

УЕФА объявил, что к 5-му января получил только одну кандидатуру на должность главы союза – это действующий президент Александер Чеферин. Он избирается на четырехлетний срок.

Параллельно пройдут выборы ещё нескольких важных должностей.

Кандидаты на должность вице-президента ФИФА:

1. Шандор Чаньи, Венгрия (баллотируется на переизбрание);

2. Ари Лахти, Финляндия.

Кандидаты на должность вице-президента ФИФА, зарезервированные для четырех британских ассоциаций (Англии, Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса):

1. Дебби Хьюитт, Англия;

2. Дэвид Мартин, Северная Ирландия (баллотируется на переизбрание).

Кандидаты на должность члена Совета ФИФА:

1. Фернандо Гомеш, Португалия;

2. Ноэль Ле Граэ*, Франция (баллотируется на переизбрание(.

Кандидат на одну должность обычного члена Совета ФИФА (двухлетний срок):

1. Бернд Нойендорф, Германия

Также к 5 февраля должны быть поданы кандидатуры на места в Исполкоме УЕФА (восемь членов на четырехлетний срок и один на двухлетний).

Кандидатуры будут избраны 5 апреля на 47-м Очередном конгрессе УЕФА в Лиссабоне.